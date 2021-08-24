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Среди бежавших во Францию афганцев оказались боевики: Особые опасения вызвали двое
24 августа 2021, 00:40 • 44 • Политика
Среди бежавших во Францию афганцев оказались боевики-талибы*. Особые опасения у французских правоохранителей вызвали двое молодых людей.
Европа может столкнуться с серьёзными проблемами в области безопасности из-за хаоса, который устроили США в Афганистане. Об этом в понедельник рассказала журналистка Анастасия Попова.
По её словам, среди 2000 афганцев, которых французы вывезли из страны, минимум пятеро оказались связаны с "Талибаном"* и держали в руках оружие. Особые опасения у Парижа вызвали двое - молодые люди в возрасте 26 и 30 лет. По словам французских силовиков, есть все основания полагать, что "их поведение представляет особо серьёзную угрозу безопасности".
- пишет Попова в Telegram.
Скриншот: Telegram / Анастасия Попова
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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