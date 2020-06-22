Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / В России

«Среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты»: в Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

22 июня 2020, 13:55  •  39 • В России
Россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с проведением парада Победы 24 июня. Предстоящая среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты. Однако продолжительность рабочего дня 23 июня не изменится, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным. Кроме того, нерабочим объявлено 1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
 
АГН «Москва»
 

Россиян ожидает короткая, четырёхдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде. Как передаёт агентство РИА Новости, в ведомстве рассказали, что среда 24 июня, будет нерабочим днём с сохранением заработной платы.

«Согласно подписанному указу, предстоящая среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты. При этом продолжительность рабочего времени 23-го июня останется прежней, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным», — сообщили в ведомстве.

Ранее, агентство ТАСС так же передавало со ссылкой на заявление пресс-службы Роструда, что объявление нерабочего дня 24 июня на размере заработной платы не отражается и месячная зарплата работников не снижается.

«При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», — приводили цитату в агентстве.  

Стоит обратить внимание на то, что, согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период отпуска граждан, в него не включаются. В связи с этим появляется больше времени на отдых. Однако, поскольку 24 июня не входит в официальный перечень праздничных дней, продлить отпуск за счёт этой даты не получится.

Напомним, проведение парада Победы было отложено по решению главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. 9 мая в ряде городов России прошли лишь авиапарады, а также праздничные салюты.

29 мая президент подписал указ о проведении полноценных парадов Победы по всей стране 24 июня — в эту же дату проводился парад 75 лет назад — в 1945 году.

В мероприятии примут участие пешая и механизированная колонны — 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчёты из 19 государств.

Кроме того, состоится воздушное шоу. К параду присоединятся представители 13 иностранных делегаций. Вечером 24 июня в 22.00 будет дан артиллерийский салют.

Новый выходной

Стоит отметить, что 24 июня — не единственный выходной, появившийся в календаре россиян в текущем году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Нерабочим объявлено также 1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Как и в любой выходной, сотрудникам, которые выйдут на работу в этот день, полагается зарплата не менее чем в двойном размере.

Отказ же оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции станет нарушением закона со стороны работодателя, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе горячей линии «Российской газеты».

«Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать», — подчеркнул депутат.

Компенсация нерабочих дней

Тем временем в Совфеде предложили компенсировать внеплановые выходные. Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — сказано в документе.

Кутепов подчеркнул, что его инициатива предусматривает изменения только на 2021 год.

Предложение Кутепова нашло поддержку у первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Считаю, что надо сократить их ещё больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год», — сказал Онищенко в беседе с радио Sputnik.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет определённой позиции относительно данного предложения.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — подчеркнул Песков. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 09:55
«Колоссальная подлость»: как ветерана Великой Отечественной затравили представители несистемной оппозиции
22 июня 2020, 07:55
Сервис поддержки: названы самые популярные госуслуги в России в мае и начале июня
22 июня 2020, 09:25
Владимир Путин посетит главный храм Вооруженных сил России 22 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
22 июня 2020, 12:25
Песков объяснил тайну портрета Путина
22 июня 2020, 10:25
Дистанционное голосование за поправки в Конституцию разработали высококлассные специалисты
22 июня 2020, 12:25
В Кремле объяснили, кто «рыскает глазами в поисках преемников»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
15 июня 2020, 18:00
Россия обменяет Донбасс на воду? Найден простой рецепт, как изменить всё
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.