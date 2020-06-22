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«Среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты»: в Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
22 июня 2020, 13:55 • 39 • В России
Россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с проведением парада Победы 24 июня. Предстоящая среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты. Однако продолжительность рабочего дня 23 июня не изменится, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным. Кроме того, нерабочим объявлено 1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
АГН «Москва»
Россиян ожидает короткая, четырёхдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде. Как передаёт агентство РИА Новости, в ведомстве рассказали, что среда 24 июня, будет нерабочим днём с сохранением заработной платы.
Ранее, агентство ТАСС так же передавало со ссылкой на заявление пресс-службы Роструда, что объявление нерабочего дня 24 июня на размере заработной платы не отражается и месячная зарплата работников не снижается.
«При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», — приводили цитату в агентстве.
Стоит обратить внимание на то, что, согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период отпуска граждан, в него не включаются. В связи с этим появляется больше времени на отдых. Однако, поскольку 24 июня не входит в официальный перечень праздничных дней, продлить отпуск за счёт этой даты не получится.
Напомним, проведение парада Победы было отложено по решению главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. 9 мая в ряде городов России прошли лишь авиапарады, а также праздничные салюты.
29 мая президент подписал указ о проведении полноценных парадов Победы по всей стране 24 июня — в эту же дату проводился парад 75 лет назад — в 1945 году.
В мероприятии примут участие пешая и механизированная колонны — 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчёты из 19 государств.
Кроме того, состоится воздушное шоу. К параду присоединятся представители 13 иностранных делегаций. Вечером 24 июня в 22.00 будет дан артиллерийский салют.
Новый выходной
Стоит отметить, что 24 июня — не единственный выходной, появившийся в календаре россиян в текущем году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Нерабочим объявлено также 1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Как и в любой выходной, сотрудникам, которые выйдут на работу в этот день, полагается зарплата не менее чем в двойном размере.
Отказ же оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции станет нарушением закона со стороны работодателя, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе горячей линии «Российской газеты».
«Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать», — подчеркнул депутат.
Компенсация нерабочих дней
Тем временем в Совфеде предложили компенсировать внеплановые выходные. Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — сказано в документе.
Кутепов подчеркнул, что его инициатива предусматривает изменения только на 2021 год.
Предложение Кутепова нашло поддержку у первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.
«Считаю, что надо сократить их ещё больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год», — сказал Онищенко в беседе с радио Sputnik.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет определённой позиции относительно данного предложения.
«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — подчеркнул Песков.
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