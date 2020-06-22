«Среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты»: в Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

Россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с проведением парада Победы 24 июня. Предстоящая среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты. Однако продолжительность рабочего дня 23 июня не изменится, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным. Кроме того, нерабочим объявлено 1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Россиян ожидает короткая, четырёхдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде. Как передаёт агентство РИА Новости, в ведомстве рассказали, что среда 24 июня, будет нерабочим днём с сохранением заработной платы.

«Согласно подписанному указу, предстоящая среда будет нерабочим днём с сохранением зарплаты. При этом продолжительность рабочего времени 23-го июня останется прежней, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным», — сообщили в ведомстве.

Ранее, агентство ТАСС так же передавало со ссылкой на заявление пресс-службы Роструда, что объявление нерабочего дня 24 июня на размере заработной платы не отражается и месячная зарплата работников не снижается.

«При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», — приводили цитату в агентстве.

Стоит обратить внимание на то, что, согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период отпуска граждан, в него не включаются. В связи с этим появляется больше времени на отдых. Однако, поскольку 24 июня не входит в официальный перечень праздничных дней, продлить отпуск за счёт этой даты не получится.

Напомним, проведение парада Победы было отложено по решению главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. 9 мая в ряде городов России прошли лишь авиапарады, а также праздничные салюты.

29 мая президент подписал указ о проведении полноценных парадов Победы по всей стране 24 июня — в эту же дату проводился парад 75 лет назад — в 1945 году.

В мероприятии примут участие пешая и механизированная колонны — 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчёты из 19 государств.

Кроме того, состоится воздушное шоу. К параду присоединятся представители 13 иностранных делегаций. Вечером 24 июня в 22.00 будет дан артиллерийский салют.

Новый выходной

Стоит отметить, что 24 июня — не единственный выходной, появившийся в календаре россиян в текущем году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Нерабочим объявлено также 1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Как и в любой выходной, сотрудникам, которые выйдут на работу в этот день, полагается зарплата не менее чем в двойном размере.

Отказ же оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции станет нарушением закона со стороны работодателя, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе горячей линии «Российской газеты».

«Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать», — подчеркнул депутат.

Компенсация нерабочих дней

Тем временем в Совфеде предложили компенсировать внеплановые выходные. Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — сказано в документе.

Кутепов подчеркнул, что его инициатива предусматривает изменения только на 2021 год.

Предложение Кутепова нашло поддержку у первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Считаю, что надо сократить их ещё больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год», — сказал Онищенко в беседе с радио Sputnik.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет определённой позиции относительно данного предложения.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — подчеркнул Песков.