Сребреница и Косово: чья бы корова мычала • 60 • Аналитика









Отметился, в частности, самозваный президент несуществующего юридически государства Косово Хашим Тачи. В своем блоге в Facebook он обвинил Сербию и сербов в «безумствах» и «геноциде» и провел параллель между событиями в Боснии и Косове. Кроме того, некая «Новая молодежная инициатива по правам человека», действующая в том же крае, призвала власти Сербии признать «геноцид» в Сребренице и взять за него ответственность.



О чудовищных преступлениях, творимых Хашимом Тачи в его бытность одним из лидеров бандформирований в Косове в конце 90-х годов прошлого века, писалось уже много. В том числе бывшим главным обвинителем Международного трибунала по преступлениям в Югославии Карлой дель Понте (что не помешало ей сотворить ряд расправ над сербскими лидерами). Но Тачи вместе с косовской «Новой молодежной инициативой по правам человека» — всего лишь марионетки. Громкие слова по поводу Сребреницы прозвучали и от хозяина — в лице госсекретаря США Майка Помпео.



Последний опубликовал заявление, в котором заверил: Вашингтон-де не допустит повторения событий, подобных произошедшим в Сребренице 24 года назад. Фальшиво «скорбя о погибших», он заявил:

«Мы подтверждаем нашу приверженность делу установления мира и процветания во всем регионе и обеспечению того, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась».



В чем обвиняют сербов

11 июля 1995 года войска Республики Сербской заняли боснийский город Сребреницу. Ранее Советом Безопасности ООН этот город был объявлен демилитаризованной зоной. Однако при этом вооруженные формирования боснийских мусульман не были разоружены. Запад закрывал глаза на преступления, творимые мусульманами против мирных сербских граждан.



Боснийских сербов, вошедших в Сребреницу, Запад обвиняет в том, что они якобы расстреляли восемь тысяч мусульман. Поднявшаяся шумиха в конце концов привела к тому, что силы НАТО начали бомбардировки сербских позиций. Это переломило ход боснийской войны.



Ту же самую схему (громкие обвинения, шум в прессе и в конце концов военную операцию) США и НАТО можно было наблюдать и впоследствии.



В самой малости Хашим Тачи даже прав, проводя параллель с Косово: действительно, ситуации похожие (там было то же самое). Разумеется, жестокий экс-вожак бандформирований толкует все это в свою пользу, преклоняясь перед хозяевами из Вашингтона. Он, конечно, не скажет, что информационная подготовка, демонизация противника и бомбардировки НАТО были и в случае Боснии, и в случае Косова. Он обвинил во всем сербов.



Тем временем в Косове…

Главная проблема заключается в том, что прямо сейчас на глазах у всего мира в Косове продолжаются преступления против сербов. И при этом Вашингтон делает вид, что проблем нет.



На 20-ю годовщину оккупации этого сербского края силами НАТО туда приезжала бывший американский госсекретарь Мадлен Олбрайт, принявшая участие в открытии памятника себе. На 24-ю годовщину событий в Сребренице (которые не были расследованы независимым судом, но по которым был вынесен вердикт марионеточным судом НАТО) нынешний госсекретарь Майк Помпео говорит, что его страна не допустит повторения геноцида. При этом геноцид оставшегося в Косове сербского населения идет у него на глазах. Только это дело не одного-двух-трех дней. Это дело более двадцати лет.



«Добренький» Запад говорит о необходимости диалога между Белградом и Приштиной. На деле косовские «власти» делают все возможное, чтобы туже затянуть петлю вокруг сербов, большинство из которых уже изгнано с их священной земли.



Последние шаги режима, правящего в псевдогосударстве, — введение стопроцентных пошлин на сербские товары и последовавший за этим шагом запрет официальным лицам Сербии въезжать на территорию Косова.





«Премьер Косова» Рамуш Харадинай (еще один бывший полевой командир, известный своими зверствами против сербов) утверждает, что такого запрета нет. Однако на практике получается, что делегациям из Белграда не позволяют въехать на север края, где проживают сербы. Несколько дней назад этот запрет был применен в отношении делегации министерства обороны Сербии во главе с министром Александром Вулиным. Советник так называемого главы МИД Косово Йетлир Зиберай так и заявил, что косовские «власти» не дадут возможности приехать ни одному сербскому официальному лицу. Все это делается с грубым нарушением договоренностей, которые были ранее достигнуты между Приштиной и Белградом (кстати, под давлением Запада).



Сербские власти обвиняют косовское «руководство» в том, что оно создает для сербов «гетто подо открытым небом» и изолирует этих людей от государства. Но кто же услышит голос народа, который был приговорен к уничтожению еще в начале 90-х годов?



Между тем из Гааги поступают тревожные вести о состоянии здоровья генерала боснийских сербов Ратко Младича, который находится в застенках как раз по обвинению в мифическом «геноциде» в Сребренице. Как сообщил его сын Дарко, заключенному стало плохо 11 июля. Его направили в больницу, где продержали всего один день, после чего вернули в камеру. Случайно ли это совпало с годовщиной событий в Сребренице? Вспомним, какая манипуляция со здоровьем президента Югославии Слободана Милошевича шла во время процесса по его делу и чем это все закончилось. К сожалению, приходится констатировать: жизнь Младича в серьезной опасности. «Демократический мир» в очередной раз отметил годовщину так называемой резни в Сребренице, которая якобы произошла 11 июля 1995 года. По этому поводу прозвучал ряд громких заявлений от людей, про которых можно сказать лишь одно: чья бы корова мычала…Отметился, в частности, самозваный президент несуществующего юридически государства Косово Хашим Тачи. В своем блоге в Facebook он обвинил Сербию и сербов в «безумствах» и «геноциде» и провел параллель между событиями в Боснии и Косове. Кроме того, некая «Новая молодежная инициатива по правам человека», действующая в том же крае, призвала власти Сербии признать «геноцид» в Сребренице и взять за него ответственность.О чудовищных преступлениях, творимых Хашимом Тачи в его бытность одним из лидеров бандформирований в Косове в конце 90-х годов прошлого века, писалось уже много. В том числе бывшим главным обвинителем Международного трибунала по преступлениям в Югославии Карлой дель Понте (что не помешало ей сотворить ряд расправ над сербскими лидерами). Но Тачи вместе с косовской «Новой молодежной инициативой по правам человека» — всего лишь марионетки. Громкие слова по поводу Сребреницы прозвучали и от хозяина — в лице госсекретаря США Майка Помпео.Последний опубликовал заявление, в котором заверил: Вашингтон-де не допустит повторения событий, подобных произошедшим в Сребренице 24 года назад. Фальшиво «скорбя о погибших», он заявил:11 июля 1995 года войска Республики Сербской заняли боснийский город Сребреницу. Ранее Советом Безопасности ООН этот город был объявлен демилитаризованной зоной. Однако при этом вооруженные формирования боснийских мусульман не были разоружены. Запад закрывал глаза на преступления, творимые мусульманами против мирных сербских граждан.Боснийских сербов, вошедших в Сребреницу, Запад обвиняет в том, что они якобы расстреляли восемь тысяч мусульман. Поднявшаяся шумиха в конце концов привела к тому, что силы НАТО начали бомбардировки сербских позиций. Это переломило ход боснийской войны.Ту же самую схему (громкие обвинения, шум в прессе и в конце концов военную операцию) США и НАТО можно было наблюдать и впоследствии.В самой малости Хашим Тачи даже прав, проводя параллель с Косово: действительно, ситуации похожие (там было то же самое). Разумеется, жестокий экс-вожак бандформирований толкует все это в свою пользу, преклоняясь перед хозяевами из Вашингтона. Он, конечно, не скажет, что информационная подготовка, демонизация противника и бомбардировки НАТО были и в случае Боснии, и в случае Косова. Он обвинил во всем сербов.Главная проблема заключается в том, что прямо сейчас на глазах у всего мира в Косове продолжаются преступления против сербов. И при этом Вашингтон делает вид, что проблем нет.На 20-ю годовщину оккупации этого сербского края силами НАТО туда приезжала бывший американский госсекретарь Мадлен Олбрайт, принявшая участие в открытии памятника себе. На 24-ю годовщину событий в Сребренице (которые не были расследованы независимым судом, но по которым был вынесен вердикт марионеточным судом НАТО) нынешний госсекретарь Майк Помпео говорит, что его страна не допустит повторения геноцида. При этом геноцид оставшегося в Косове сербского населения идет у него на глазах. Только это дело не одного-двух-трех дней. Это дело более двадцати лет.«Добренький» Запад говорит о необходимости диалога между Белградом и Приштиной. На деле косовские «власти» делают все возможное, чтобы туже затянуть петлю вокруг сербов, большинство из которых уже изгнано с их священной земли.Последние шаги режима, правящего в псевдогосударстве, — введение стопроцентных пошлин на сербские товары и последовавший за этим шагом запрет официальным лицам Сербии въезжать на территорию Косова.«Премьер Косова» Рамуш Харадинай (еще один бывший полевой командир, известный своими зверствами против сербов) утверждает, что такого запрета нет. Однако на практике получается, что делегациям из Белграда не позволяют въехать на север края, где проживают сербы. Несколько дней назад этот запрет был применен в отношении делегации министерства обороны Сербии во главе с министром Александром Вулиным. Советник так называемого главы МИД Косово Йетлир Зиберай так и заявил, что косовские «власти» не дадут возможности приехать ни одному сербскому официальному лицу. Все это делается с грубым нарушением договоренностей, которые были ранее достигнуты между Приштиной и Белградом (кстати, под давлением Запада).Сербские власти обвиняют косовское «руководство» в том, что оно создает для сербов «гетто подо открытым небом» и изолирует этих людей от государства. Но кто же услышит голос народа, который был приговорен к уничтожению еще в начале 90-х годов?Между тем из Гааги поступают тревожные вести о состоянии здоровья генерала боснийских сербов Ратко Младича, который находится в застенках как раз по обвинению в мифическом «геноциде» в Сребренице. Как сообщил его сын Дарко, заключенному стало плохо 11 июля. Его направили в больницу, где продержали всего один день, после чего вернули в камеру. Случайно ли это совпало с годовщиной событий в Сребренице? Вспомним, какая манипуляция со здоровьем президента Югославии Слободана Милошевича шла во время процесса по его делу и чем это все закончилось. К сожалению, приходится констатировать: жизнь Младича в серьезной опасности. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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