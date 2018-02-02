Сразу видно, кто чей друг: Не попавшие в "кремлевский список" чиновники "засветились" рядом с Генри Киссинджером

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За одним столом с Киссинджером мы видим именно тех представителей современной российской элиты, которые не попали в так называемый кремлевский доклад

В сети интернет всплыла крайне любопытная фотография: бывший госсекретарь, патриарх и во многом создатель внешней политики США Генри Киссинджер сидит за одним столом с рядом государственных деятелей России.

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По "удивительному" стечению обстоятельств, мы видим с ним за одним столом именно тех представителей современной российской элиты, которые не попали в недавно опубликованный Минфином США так называемый кремлевский доклад.

Напомним, что очередной санкционный список "нерукопожатных" чиновников и окологосударственных бизнесменов из России был опубликован на днях американскими властями.