Сразу в двух освобождённых городах Украины начало вещание русское ТВ

Сразу в двух освобождённых от нацистов городах Украины начало вещание русское телевидение, сообщают источники.

По данным источников Царьграда, на территории Херсона и Мелитополя началось вещание русского телевидения. Информацию подтверждает Telegram-канал "Майор и генерал". Уточняется, что в Мелитополе и близлежащих городах Запорожской области уже начинают транслировать русское ТВ.