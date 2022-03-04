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Сразу в двух освобождённых городах Украины начало вещание русское ТВ
04 марта 2022, 14:35 • 340 • Политика
Сразу в двух освобождённых от нацистов городах Украины начало вещание русское телевидение, сообщают источники.
По данным источников Царьграда, на территории Херсона и Мелитополя началось вещание русского телевидения. Информацию подтверждает Telegram-канал "Майор и генерал". Уточняется, что в Мелитополе и близлежащих городах Запорожской области уже начинают транслировать русское ТВ.
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