Сразу три ведомства обнародовали предварительную версию причин пожара в Баку

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Генпрокуратура, МВД и Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана выпустили совместное коммюнике о причинах пожара в здании наркодиспансера в Баку.

Пожар в Баку унес жизни более двух десятков человек. Как стало известно теперь, причиной трагического инцидента могли послужить неполадки в электросети здания республиканского наркологического центра.

Данная версия все еще является предварительной. Тем не менее на суд общественности ее выносят сразу три азербайджанских правительственных ведомства: МЧС, МВД и Генпрокуратура.

"Предварительной причиной пожара в наркодиспансере в Баку являются неполадки в электросети", - говорится в совместном пресс-релизе.

Напомним, что в ходе пожара в бакинском наркодиспансере было эвакуировано свыше трех десятков человек. По данным Минздрава Азербайджана, среди них есть пострадавшие. Кроме того, на месте пожара обнаружены тела 24 погибших. По некоторым данным, их может быть больше.