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Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?

21 января 2022, 06:10  •  73 • Политика
Сразу три флота России пришли в движение, отметил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. Он рассмотрел все варианты, где может быть нанесён удар.
Шесть больших десантных кораблей (почти половина наличного состава БДК Балтийского и Северного флотов) образовали две эскадры и начали движение в сторону Гибралтара. В Балтийске на борт они взяли груз, о котором ничего не известно.
Обе русские эскадры уже ушли из Балтики, но запаниковавшая Швеция перебросила сотни солдат на остров Готланд. Паникует и НАТО. Никто не может понять, куда движутся БДК.
Самым неприятным вариантом для Соединённых Штатов является конечная цель кораблей в Латинской Америке. Их там примут Никарагуа, Венесуэла и Куба. Но для трансатлантических переходов БДК не предназначены, пишет Латышев, хотя не исключает, что такой путь для них доступен.
Корабли могут свернуть в Средиземное море и взять курс на Сирию.
При этом отряд кораблей Тихоокеанского флота стоит на якоре в Иране. Там делегация военно-морского флота России будет участвовать в конференции по совместным русско-ирано-китайским учениям.
"Понятно, что ВМФ России не будет раскрывать военных секретов. Остаётся самим предположить, что могут означать явно скоординированные операции сразу трёх русских флотов", - написал журналист.
Многое будет зависеть от того, свернут ли БДК в Гибралтар. Если да, то останутся два варианта пункта назначения: Сирия или Крым. А может, сначала Сирия, а затем Крым.

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