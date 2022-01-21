Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?

Сразу три флота России пришли в движение, отметил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. Он рассмотрел все варианты, где может быть нанесён удар.

Шесть больших десантных кораблей (почти половина наличного состава БДК Балтийского и Северного флотов) образовали две эскадры и начали движение в сторону Гибралтара. В Балтийске на борт они взяли груз, о котором ничего не известно.

Обе русские эскадры уже ушли из Балтики, но запаниковавшая Швеция перебросила сотни солдат на остров Готланд. Паникует и НАТО. Никто не может понять, куда движутся БДК.

Самым неприятным вариантом для Соединённых Штатов является конечная цель кораблей в Латинской Америке. Их там примут Никарагуа, Венесуэла и Куба. Но для трансатлантических переходов БДК не предназначены, пишет Латышев, хотя не исключает, что такой путь для них доступен.

Корабли могут свернуть в Средиземное море и взять курс на Сирию.

При этом отряд кораблей Тихоокеанского флота стоит на якоре в Иране. Там делегация военно-морского флота России будет участвовать в конференции по совместным русско-ирано-китайским учениям.

"Понятно, что ВМФ России не будет раскрывать военных секретов. Остаётся самим предположить, что могут означать явно скоординированные операции сразу трёх русских флотов", - написал журналист.

Многое будет зависеть от того, свернут ли БДК в Гибралтар. Если да, то останутся два варианта пункта назначения: Сирия или Крым. А может, сначала Сирия, а затем Крым.