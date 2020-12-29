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"Сразу сон пропадает": как Путин отчитывает подчиненных

29 декабря 2020, 20:45  •  115 • Политика
Владимир Путин и Марат Хуснуллин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства может проявить сильную жесткость, не повышая тона
Российский лидер Владимир Путин не привык эмоционально выражать свое недовольство по отношению к подчиненным. Тон президента России в таком случае становится крайне спокойным, о чем рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Накануне заместитель председателя правительства провел в социальной сети "Инстаграм" эфир для своих подписчиков, ответив на их вопросы. Один из пользователей Сети решил поинтересоваться у государственного служащего, как президент реагирует на неудачи своих подчиненных.
Президент выражает негатив, не используя повышенных интонаций. Однако напряжение при этом все равно ощущается, признался Хуснуллин.
"Умеет сказать тихо. Спокойно, но жестко. Затем сразу сон пропадает", - поделился вице-премьер, отвечая на вопрос интернет-пользователя.
Также госслужащий добавил, что подобные ситуации, к счастью, происходят редко.
Недавно о жесткости российского лидера высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так, члены кабмина и администрация президента нередко попадают "под раздачу" рассерженного главы государства. Сам Путин же считает, что уволить чиновника – самый легкий "выход" при совершении промахов, однако, отметил он, таким образом проблему не решить. Тем не менее, в ходе "разбора полетов" российский лидер проявляет выдержку и спокойствие.

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