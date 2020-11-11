Сразу пять министров Кабмина Молдовы ушли в отставку

Коалиционное правительство Молдовы прекратило своё существование

Премьер-министр Молдовы Ион Кику выступил с предложением отозвать из состава правительства министров, выдвинутых Демократической партией Молдовы (ДПМ) в марте текущего года. Это министры обороны, образования, экономики, вице-премьер по реинтеграции. Кроме того, было решено принять отставку главы МИДЕИ, которые ранее подал заявление.

Президент Молдовы Игорь Додон согласился с предложением премьер-министра и уже к вечеру понедельника были назначены новые министры и новый вице-премьер по реинтеграции.

Изменения в правительстве Молдавии заняли всего несколько часов, в результате «коалиционный кабинет министров», который был сформирован из представителей социалистов и демократов, прекратил своё существование.

Впрочем, впервые об отзыве министров-демократов заговорили в ДПМ ещё в субботу, 7 ноября, однако речь шла об отзыве министров после окончания президентских выборов.

По мнению политолога Корнелиу Чури, в самой Демократической партии не хотели таких быстрых перемен.

«Демократы предполагали, что выход министров произойдёт после президентских выборов, однако они сами форсировали события – своим заявлением о том, что будут следовать нейтральному курсу. Поэтому социалисты приняли такое резкое решение. Тем самым они как бы подтвердили, что были определённые трения с ДПМ и недовольства. И социалисты, как мне кажется, дали всем понять, что они в дальнейшем попытаются обойтись в парламенте без фракции ДПМ. Это значит, что они будут создавать новое парламентское большинство»,

– считает политолог.

Политический аналитик Александр Кузнецов назвал быструю смену половины состава Кабмина ожидаемым событием, однако говорить сегодня о том, насколько «живучим» окажется новое правительство, он не берётся – всё будет зависеть от ситуации после выборов.

А политолог Виктор Жук допускает, что быстрые изменения в Кабмине могут привести и к досрочным парламентским выборам в ближайшее время.

«Демократическая партия заявила об отзыве своих министров, но после того, как избранный президент вступит в должность. Однако Партия социалистов с её неформальным лидером, действующим президентом, попыталась перенять инициативу и продемонстрировать, что они не зависят от других партийных факторов. На данный момент, мне кажется, что социалисты и президент показали: они – хозяева ситуации и контролируют мяч на поле среди всех оппонентов»,

– рассказал Жук в интервью Sputnik Молдова.

В руководстве ДПМ считают, что Партия социалистов решила «взять на себя полную ответственность за управление государством». А своё намерение отозвать после выборов министров, которые были выдвинуты ДПМ, в партии объяснили тем, что «хотели предоставить возможность избранному президенту наладить эффективное сотрудничество с парламентом и правительством, в соответствии с конституционными нормами и с соблюдением голосов избирателей».

По словам вице-председателя ДПМ Моники Бабук, решение об отзыве министров из правительства было принято «абсолютным большинством голосов».

«Когда мы организовали это заседание, были мнения о том, что мы не должны уходить. Сегодня подтверждаю, что это решение было принято не на эмоциях, а основано на анализе, в том числе экономическом. Эта коалиция больше не может решать проблемы страны. Пандемия вызвала серьёзные проблемы во всех отраслях, и проблематично управлять страной в таком формате»,

– считает генеральный секретарь Демократической партии, депутат Александр Жиздан.

А политолог Анатолий Цэрану уверен – ДПМ, объявив о своём намерении покинуть правительство после выборов президента, дала возможность Игорю Додону перед вторым туром сформировать преданное ему правительство.

Такой кабинет министров, по мнению эксперта, в случае победы на президентских выборах Майи Санду, не позволит оказывать на него давление и взять его под контроль.

«Некоторые говорят о том, что Демократическая партия готовится занять наиболее выгодную позицию в перспективе будущих сделок относительно парламентского большинства. Эта позиция заключается в необходимости принятия определённой стороны, потому что, оставаясь рядом с Игорем Додоном, у ДПМ не было такой возможности. Поэтому она уходит от власти, чтобы в нужный момент «прыгнуть в лодку Майи Санду»,

– отметил Анатолий Цэрану во вторник, 10 ноября, в ходе публичных дебатов, организованных информагентсвом IPN.