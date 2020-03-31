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Сразу после звонка Путина и Трампа разговор вышел на уровень дипломатов

31 марта 2020, 17:35  •  143 • Политика
Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом. Разговор дипломатов состоялся вскоре после звонка Путина и Трампа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник по телефону обсудили проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и реализацию решений саммита Группы двадцати (G20). Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Телефонный звонок состоялся по инициативе американской стороны и стал своеобразным развитием переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, прошедших по телефону ранее этим же днём. Лавров и Помпео обменялись мнениями по поводу мировой пандемии коронавируса, а также подтвердили намерения реализовать решения недавнего саммита G20, прошедшего 26 марта в формате видеоконференции.
Напомним, что "Большая двадцатка" договорилась расширить полномочия ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Кроме того, страны-участницы пообещали принять коллективные меры поддержки мировой экономики и выделить средства для борьбы с коронавирусом, а также призвали другие государства и международные организации сделать то же самое. Вдобавок министрам финансов и главам ЦБ стран, входящих в G20, было поручено разработать план действий по преодолению последствий коронавируса. В заключение "Большая двадцатка" призвала ВОЗ, МВФ и Всемирный банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.

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