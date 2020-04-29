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Сразу после прихода Годзиллы: В Мосгордуме оценили возможность инопланетного вторжения
29 апреля 2020, 11:10 • 101 • В мире
В Мосгордуме оценили возможность инопланетного вторжения на фоне публикации Пентагоном видео, запечатлевших, по словам американских военных, неопознанные летающие объекты. "Вряд ли оно случится раньше прихода Годзиллы в Лос-Анджелес или Токио", - пошутил депутат Андрей Медведев.
Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев откликнулся в Telegram на ролики Пентагона, на которых, по словам американских военных, зафиксированы неопознанные летающие объекты.
Утверждается, что видео были записаны пилотами военных самолётов Соединённых Штатов в ноябре 2004 года и январе 2015-го. Кадры были продемонстрированы многими американскими СМИ.
Ранее ролики утекли в открытый доступ без ведома Минобороны страны, но теперь представители ВМС подтвердили их подлинность. Так, по их словам, они хотели пролить свет на ситуацию, чтобы не оставлять общественность в неведении.
Медведев, однако, с иронией отнесся к опубликованным кадрам. Он заметил, что возможное вторжение инопланетян уже не кажется таким уж фантастическим.
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