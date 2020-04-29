Сразу после прихода Годзиллы: В Мосгордуме оценили возможность инопланетного вторжения

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев откликнулся в Telegram на ролики Пентагона, на которых, по словам американских военных, зафиксированы неопознанные летающие объекты.

Утверждается, что видео были записаны пилотами военных самолётов Соединённых Штатов в ноябре 2004 года и январе 2015-го. Кадры были продемонстрированы многими американскими СМИ.

Ранее ролики утекли в открытый доступ без ведома Минобороны страны, но теперь представители ВМС подтвердили их подлинность. Так, по их словам, они хотели пролить свет на ситуацию, чтобы не оставлять общественность в неведении.

"Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - подчеркнули в Пентагоне.

Медведев, однако, с иронией отнесся к опубликованным кадрам. Он заметил, что возможное вторжение инопланетян уже не кажется таким уж фантастическим.