Сражение за Ходейду: момент истины в ирано-саудовском противостоянии • 70 • Аналитика



Собственно, и успехом это можно назвать с некоторой натяжкой. Дело в том, что основной целью правительства Йемена и арабских формирований является морской порт Ходейды, через который осуществляется, как подозревают в Эр-Рияде, снабжение хуситов иранским оружием и военной техникой. В частности, речь идет и о баллистических ракетах, которыми хуситы периодически обстреливают Саудовскую Аравию. Перекрытие этого важного канала снабжения наверняка не лучшим образом скажется на боеготовности хуситских формирований. И если относительно стрелкового оружия, противотанковых систем и боеприпасов можно быть относительно спокойными, так как накопленные запасы таких вооружений очень велики, то в ракетами и тяжелой техникой дело обстоит иначе: их сложно было запасти, и для их выгрузки необходимы нормальные портовые мощности.









Именно этим объясняется рвение просаудовских (будем называть вещи своими именами) военных формирований. Взятие порта Ходейда сулит Саудовской Аравии относительное спокойствие и некоторую свободу рук. Тем более, что американские «Пэтриоты» далеко не всегда справлялись с не самыми новыми оперативно-тактическими ракетами иранского производства, и случаи их успешного применения отмечались не только военными специалистами, но и широко освещались в СМИ.



Помимо оперативно-тактических ракет, хуситы получали через Ходейду и противокорабельные ракеты. Опять же, даже не самые совершенные ПКР иранского производства «наделали шороху» в регионе, повредив или отправив ко дну несколько военных и вспомогательных судов арабской коалиции.







Этот тип оружия также имеет критически важное значение для хуситов, поскольку с его помощью они смогли обезопасить себя от десантных операций на занимаемом ими побережье.



Вероятно, отдавая себе отчет в этом, руководство хуситских вооруженных формирований решило оставить аэропорт, не имеющий для них столь принципиального значения, и сосредоточиться на обороне порта. И это, видимо, наиболее разумное решение – расположенный примерно в тридцати километрах от Ходейды, аэропорт может снабжаться только по открытой местности. А это, в условиях тотального превосходства сил коалиции в тяжелой технике и авиации, почти гарантировало его скорое превращение в локальный «котел», в котором оставалось только умереть или сдаться.



Помимо военного, порт имеет большое значение и для снабжения мирных жителей гуманитарной помощью, в которой население Йемена очень нуждается. Да, его можно вести и через Аден, контролируемый правительством Йемена. Но проблема в том, что правительственные силы контролируют территорию, населенную всего двадцатью процентами населения страны. Восемьдесят процентов проживают на территориях, контролируемых хуситами, и гуманитарная ситуация там очень сложная, если не сказать катастрофическая.



Свою озабоченность блокированием порта Ходейды уже высказали различные международные организации, в том числе Совбез ООН. Более того, зампред российской миссии при ООН Дмитрий Полянский заявил, что порт Ходейда будет открыт для гуманитарных грузов. Однако гарантировать это пока никто не может, и все зависит от доброй воли противоборствующих сторон.



В настоящий момент очень сложно давать какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития событий вокруг Ходейды и в Йемене вообще. Очевидно, что стороны устали от конфликта. Но бесспорно и то, что хуситы просто так не отдадут завоеванных территорий, и уж тем более не присягнут изгнанному президенту Йемена Али Абдалле Салеху, из-за попытки силового возвращения которого к власти и началась арабская интервенция в Йемен. «Успешная» Европа и «неуспешная» Россия



В свою очередь, саудитам наверняка хотелось бы развязать себе руки в надежде поучаствовать в сирийском урегулировании. Напомню, что о своем желании ввести в Сирию свой воинский контингент Эр-Рияд уже не раз заявлял и даже приглашал с собой союзников по этой самой «арабской коалиции». Да и обезопасить себя от ударов с неба им наверняка бы хотелось.



Поэтому почва для переговоров там подготовлена, и весьма вероятно, что они все-таки начнутся. Но для того, чтобы резко усилить свои переговорные позиции, саудовской монархии нужна такая важная победа, как взятие крупнейшего (и по сути единственного) порта, через который осуществляется снабжение их противника.



Многое зависит и от Ирана, который старается не упустить ни единого шанса насолить своему главному региональному конкуренту. В Эр-Рияде наверняка понимают, что не прервав морские коммуникации Ирана и хуситов, они не заставят Иран выйти из игры. А значит, их решимость взять Ходейду только крепнет.



Но и Тегеран, надо полагать, не будет сидеть сложа руки и наверняка постарается помешать саудитам заполучить желанную ими военную победу.



А значит, можно ожидать очередных военных сводок из Ходейды. И сообщения о взятии аэропорта – далеко не последние. Вооруженные формирования так называемой арабской коалиции при поддержке проправительственных сил Йемена отбили у хуситов аэропорт Ходейда. Это стало одним из немногих военных успехов коалиции за три года конфликта. Однако успех этот далеко не окончателен и пока непохоже, что на йеменском фронте саудитов ждет быстрый и полный успех.Собственно, и успехом это можно назвать с некоторой натяжкой. Дело в том, что основной целью правительства Йемена и арабских формирований является морской порт Ходейды, через который осуществляется, как подозревают в Эр-Рияде, снабжение хуситов иранским оружием и военной техникой. В частности, речь идет и о баллистических ракетах, которыми хуситы периодически обстреливают Саудовскую Аравию. Перекрытие этого важного канала снабжения наверняка не лучшим образом скажется на боеготовности хуситских формирований. И если относительно стрелкового оружия, противотанковых систем и боеприпасов можно быть относительно спокойными, так как накопленные запасы таких вооружений очень велики, то в ракетами и тяжелой техникой дело обстоит иначе: их сложно было запасти, и для их выгрузки необходимы нормальные портовые мощности.Именно этим объясняется рвение просаудовских (будем называть вещи своими именами) военных формирований. Взятие порта Ходейда сулит Саудовской Аравии относительное спокойствие и некоторую свободу рук. Тем более, что американские «Пэтриоты» далеко не всегда справлялись с не самыми новыми оперативно-тактическими ракетами иранского производства, и случаи их успешного применения отмечались не только военными специалистами, но и широко освещались в СМИ.Помимо оперативно-тактических ракет, хуситы получали через Ходейду и противокорабельные ракеты. Опять же, даже не самые совершенные ПКР иранского производства «наделали шороху» в регионе, повредив или отправив ко дну несколько военных и вспомогательных судов арабской коалиции.Этот тип оружия также имеет критически важное значение для хуситов, поскольку с его помощью они смогли обезопасить себя от десантных операций на занимаемом ими побережье.Вероятно, отдавая себе отчет в этом, руководство хуситских вооруженных формирований решило оставить аэропорт, не имеющий для них столь принципиального значения, и сосредоточиться на обороне порта. И это, видимо, наиболее разумное решение – расположенный примерно в тридцати километрах от Ходейды, аэропорт может снабжаться только по открытой местности. А это, в условиях тотального превосходства сил коалиции в тяжелой технике и авиации, почти гарантировало его скорое превращение в локальный «котел», в котором оставалось только умереть или сдаться.Помимо военного, порт имеет большое значение и для снабжения мирных жителей гуманитарной помощью, в которой население Йемена очень нуждается. Да, его можно вести и через Аден, контролируемый правительством Йемена. Но проблема в том, что правительственные силы контролируют территорию, населенную всего двадцатью процентами населения страны. Восемьдесят процентов проживают на территориях, контролируемых хуситами, и гуманитарная ситуация там очень сложная, если не сказать катастрофическая.Свою озабоченность блокированием порта Ходейды уже высказали различные международные организации, в том числе Совбез ООН. Более того, зампред российской миссии при ООН Дмитрий Полянский заявил, что порт Ходейда будет открыт для гуманитарных грузов. Однако гарантировать это пока никто не может, и все зависит от доброй воли противоборствующих сторон.В настоящий момент очень сложно давать какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития событий вокруг Ходейды и в Йемене вообще. Очевидно, что стороны устали от конфликта. Но бесспорно и то, что хуситы просто так не отдадут завоеванных территорий, и уж тем более не присягнут изгнанному президенту Йемена Али Абдалле Салеху, из-за попытки силового возвращения которого к власти и началась арабская интервенция в Йемен.В свою очередь, саудитам наверняка хотелось бы развязать себе руки в надежде поучаствовать в сирийском урегулировании. Напомню, что о своем желании ввести в Сирию свой воинский контингент Эр-Рияд уже не раз заявлял и даже приглашал с собой союзников по этой самой «арабской коалиции». Да и обезопасить себя от ударов с неба им наверняка бы хотелось.Поэтому почва для переговоров там подготовлена, и весьма вероятно, что они все-таки начнутся. Но для того, чтобы резко усилить свои переговорные позиции, саудовской монархии нужна такая важная победа, как взятие крупнейшего (и по сути единственного) порта, через который осуществляется снабжение их противника.Многое зависит и от Ирана, который старается не упустить ни единого шанса насолить своему главному региональному конкуренту. В Эр-Рияде наверняка понимают, что не прервав морские коммуникации Ирана и хуситов, они не заставят Иран выйти из игры. А значит, их решимость взять Ходейду только крепнет.Но и Тегеран, надо полагать, не будет сидеть сложа руки и наверняка постарается помешать саудитам заполучить желанную ими военную победу.А значит, можно ожидать очередных военных сводок из Ходейды. И сообщения о взятии аэропорта – далеко не последние. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 70 Источник Похожие новости Западному Курдистану не бывать! США как могильщик Рожавы «Успешная» Европа и «неуспешная» Россия Будущее в пыли

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