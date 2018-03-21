Сравнившую голосовавших за Путина с приматами радиоведущую отстранили от эфира

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Ранее Росина Буданс заявила в эфире "Радио СВ", что живет в стране, где 74% граждан являются приматами.

Резкое высказывание ведущей камчатского "Радио СВ" Росины Буданс по поводу прошедших выборов президента России вызвало общественный скандал на Камчатке. 19 марта она в прямом эфире назвала прошедшее голосование "балаганом", сравнив принявших в нем участие граждан сравнила с приматами. Об этом сообщается на сайте "Радио СВ".

"Стабильность… Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами", - заявила радиоведущая. По ее словам, в последнее время у нее все чаще складывается впечатление, что она живет в стране, где 74 процента граждан являются "приматами".

Попавшая в сеть аудиозапись эфира вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи усмотрели в ее словах оскорбление тех, кто голосовал за Владимира Путина.

Напомним, президент набрал на выборах главы государства более 76 процентов голосов. 20 марта Буданс была отстранена от эфира "до выяснения всех обстоятельств", сообщил гендиректор радиостанции Виталий Ким.