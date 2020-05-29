Сравнивать неприлично: В России ответили на обвинения в плагиате "Мистралей"

По его словам, обвинения в плагиате "Мистралей" крайне странные, учитывая, что российские корабли не похожи на французские ни по водоизмещению, ни по внешним контурам, пишет "ПолитЭксперт".

К тому же российскому флоту по большому счёту не слишком нужны вертолётоносцы, которыми так гордятся французы. Усвяцов обратил внимание на то, что ряд высокопоставленных российских военачальников с самого начала были против покупки "Мистралей", поскольку понимали, что у российской морской пехоты совершенно другие принципы работы.

У нас принцип: открывается носовая часть, выплывают плавающие танки. У НАТО и американцев используются вертолёты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты никогда не было, - отметил Усвяцов.

Ранее журнал Forbes опубликовал статью, в которой обвинил Россию в плагиате. Автор решил, что заказанные Керченскому заводу УДК являются копией "Мистралей", которые Россия в своё время безуспешно пыталась купить у Франции.