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Сравнивать неприлично: В России ответили на обвинения в плагиате "Мистралей"
29 мая 2020, 22:55 • 162 • Политика
Капитан 1-го ранга запаса профессор Борис Усвяцов объяснил, почему сравнивать российские универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900 с французскими "Мистралями" неприлично.
По его словам, обвинения в плагиате "Мистралей" крайне странные, учитывая, что российские корабли не похожи на французские ни по водоизмещению, ни по внешним контурам, пишет "ПолитЭксперт".
К тому же российскому флоту по большому счёту не слишком нужны вертолётоносцы, которыми так гордятся французы. Усвяцов обратил внимание на то, что ряд высокопоставленных российских военачальников с самого начала были против покупки "Мистралей", поскольку понимали, что у российской морской пехоты совершенно другие принципы работы.
Ранее журнал Forbes опубликовал статью, в которой обвинил Россию в плагиате. Автор решил, что заказанные Керченскому заводу УДК являются копией "Мистралей", которые Россия в своё время безуспешно пыталась купить у Франции.
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