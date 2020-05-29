Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / Политика

Сравнивать неприлично: В России ответили на обвинения в плагиате "Мистралей"

29 мая 2020, 22:55  •  162 • Политика
Капитан 1-го ранга запаса профессор Борис Усвяцов объяснил, почему сравнивать российские универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900 с французскими "Мистралями" неприлично.
По его словам, обвинения в плагиате "Мистралей" крайне странные, учитывая, что российские корабли не похожи на французские ни по водоизмещению, ни по внешним контурам, пишет "ПолитЭксперт".
К тому же российскому флоту по большому счёту не слишком нужны вертолётоносцы, которыми так гордятся французы. Усвяцов обратил внимание на то, что ряд высокопоставленных российских военачальников с самого начала были против покупки "Мистралей", поскольку понимали, что у российской морской пехоты совершенно другие принципы работы.
У нас принцип: открывается носовая часть, выплывают плавающие танки. У НАТО и американцев используются вертолёты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты никогда не было, - отметил Усвяцов.
Ранее журнал Forbes опубликовал статью, в которой обвинил Россию в плагиате. Автор решил, что заказанные Керченскому заводу УДК являются копией "Мистралей", которые Россия в своё время безуспешно пыталась купить у Франции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 05:55
Мясников "опасен": Собчак заявила, что внесла свою лепту
29 мая 2020, 15:55
Крым подал иск на 1 млрд рублей. Суд начался
29 мая 2020, 15:55
СМИ: США дали Зеленскому последний шанс
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
25 мая 2020, 12:55
"Меньше будут страдать": Украинский политик напрямую призвал истребить жителей Донбасса
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.