Сравнение и покупка на финансовых платформах: в России изменились правила оформления полиса ОСАГО

В России вступил в силу закон, позволяющий приобрести полисы ОСАГО через финансовые платформы. Так называемые маркетплейсы дадут автовладельцам возможность сравнить предложения различных страховых компаний и приобрести наиболее подходящую услугу. Кроме того, закон запрещает операторам таких платформ взимать с водителей комиссию за оформление полиса.

В России с 19 октября автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но также через маркетплейсы (финансовые платформы), позволяющие сравнить условия в разных компаниях. Нововведение закреплено во вступивших в силу поправках в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом, согласно изменениям, финансовые платформы не будут взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО.

Его стоимость, рассчитанная через маркетплейс, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, уточняет ТАСС.

Пакет законов о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, подписал в июле президент России Владимир Путин. Закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» определяет правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий.

Другие изменения в оформлении ОСАГО

Напомним, с 1 октября прекратил действовать закон, позволявший россиянам оформить полис ОСАГО без диагностической карты. Такая возможность была предоставлена автовладельцам из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Между тем граждане, заключившие договор ОСАГО без предоставления диагностической карты, должны пройти техосмотр и предоставить соответствующий документ страховой компании в течение месяца с момента снятия ограничений в регионе, где преимущественно используется транспортное средство, но не позднее 31 октября.

Если страховой случай наступил по истечении этого срока, а автовладелец к тому моменту не предоставил диагностическую карту, страховщик получает право взыскать с автовладельца сумму возмещения, выплаченного по его полису.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Кроме того, в сентябре в России вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховым компаниям подбирать для водителей более персонализированный тариф.

Согласно изменениям, для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширяется на 10% вверх и вниз и будет находиться в диапазоне 2471 — 5436 рублей.

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей — 20% вверх. Для такси границы коридора расширены на 30% в обе стороны, а для автобусов, трамваев и троллейбусов — на 5% вниз.

Указание ЦБ дополняет поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, вступившие в силу 24 августа. Согласно закону, тариф определяется в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя, таких как случаи нарушения ПДД, а также иных обстоятельств: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя, наличие у него детей и другие.

Соответственно, страховая премия будет выше, если автомобилист, к примеру, нарушал правила эксплуатации автомобиля или же садился за руль в нетрезвом состоянии

В то же время указание определяет перечень критериев, которые страховщики не могут использовать при определении тарифа, — это национальная, расовая или языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение и другие.

Также с 8 марта 2020 года стало возможно указывать данные о добровольной страховке каско на оборотной стороне полиса ОСАГО. При этом владельцам автомобилей не потребуется заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Вместе с тем, должны совпадать сроки действия договоров каско и ОСАГО. Если срок действия обязательной страховки ОСАГО истекает, то перестаёт действовать и добровольная. При этом от каско можно отказаться, не расторгая договор ОСАГО.

Как сообщили тогда в ЦБ, изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний.

С января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа. Во втором случае сотрудник ДПС сможет проверить подлинность полиса, сделав запрос в автоматизированной системе.