Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Главная / В России

Сравнение и покупка на финансовых платформах: в России изменились правила оформления полиса ОСАГО

19 октября 2020, 16:45  •  107 • В России
В России вступил в силу закон, позволяющий приобрести полисы ОСАГО через финансовые платформы. Так называемые маркетплейсы дадут автовладельцам возможность сравнить предложения различных страховых компаний и приобрести наиболее подходящую услугу. Кроме того, закон запрещает операторам таких платформ взимать с водителей комиссию за оформление полиса.
 
РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

В России с 19 октября автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но также через маркетплейсы (финансовые платформы), позволяющие сравнить условия в разных компаниях. Нововведение закреплено во вступивших в силу поправках в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом, согласно изменениям, финансовые платформы не будут взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО.

Его стоимость, рассчитанная через маркетплейс, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, уточняет ТАСС.

Пакет законов о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, подписал в июле президент России Владимир Путин. Закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» определяет правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. 

Другие изменения в оформлении ОСАГО

 

Напомним, с 1 октября прекратил действовать закон, позволявший россиянам оформить полис ОСАГО без диагностической карты. Такая возможность была предоставлена автовладельцам из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Между тем граждане, заключившие договор ОСАГО без предоставления диагностической карты, должны пройти техосмотр и предоставить соответствующий документ страховой компании в течение месяца с момента снятия ограничений в регионе, где преимущественно используется транспортное средство, но не позднее 31 октября.

Если страховой случай наступил по истечении этого срока, а автовладелец к тому моменту не предоставил диагностическую карту, страховщик получает право взыскать с автовладельца сумму возмещения, выплаченного по его полису.

  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Кроме того, в сентябре в России вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховым компаниям подбирать для водителей более персонализированный тариф.

Согласно изменениям, для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширяется на 10% вверх и вниз и будет находиться в диапазоне 2471 — 5436 рублей.

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей — 20% вверх. Для такси границы коридора расширены на 30% в обе стороны, а для автобусов, трамваев и троллейбусов — на 5% вниз.

Указание ЦБ дополняет поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, вступившие в силу 24 августа. Согласно закону, тариф определяется в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя, таких как случаи нарушения ПДД, а также иных обстоятельств: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя, наличие у него детей и другие.

Соответственно, страховая премия будет выше, если автомобилист, к примеру, нарушал правила эксплуатации автомобиля или же садился за руль в нетрезвом состоянии

В то же время указание определяет перечень критериев, которые страховщики не могут использовать при определении тарифа, — это национальная, расовая или языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение и другие.

Также с 8 марта 2020 года стало возможно указывать данные о добровольной страховке каско на оборотной стороне полиса ОСАГО. При этом владельцам автомобилей не потребуется заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Вместе с тем, должны совпадать сроки действия договоров каско и ОСАГО. Если срок действия обязательной страховки ОСАГО истекает, то перестаёт действовать и добровольная. При этом от каско можно отказаться, не расторгая договор ОСАГО.

Как сообщили тогда в ЦБ, изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний. 

С января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа. Во втором случае сотрудник ДПС сможет проверить подлинность полиса, сделав запрос в автоматизированной системе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
18 октября 2020, 17:50
Срок выплаты не будет зависеть от банка: в России начали действовать обновлённые правила получения пенсий
17 октября 2020, 13:20
«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха»: в России выявлено 14 922 новых случая COVID-19
17 октября 2020, 08:45
«Важный плацдарм»: какие задачи выполняет Каспийская флотилия в ходе учений
16 октября 2020, 10:45
Знак неравенства: международное исследование объяснило связь между бедностью и распространением COVID-19
18 октября 2020, 16:00
«О локдауне речи не идёт»: российские власти не планируют введение жёстких ограничений в школах
16 октября 2020, 19:55
Перенос с января: в 2021 году 31 декабря станет выходным днём
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пу...
19 октября 2020, 11:20
В России открыто УКРАИНОзамещающее месторождение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлением против человечества"
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.