Спят усталые игрушки: Американский спецназ охраняет Капитолий "по новому методу"

Сразу несколько российских телеграм-каналов показали, как сейчас выглядит Капитолий "в ожидании нового пришествия защитников американской демократии". На полу раскинулись десятки людей в форме - очевидно, это солдаты спецназа или национальной гвардии. И все они спят.

"Караул устал: солдаты Национальной гвардии спят на полу в Капитолии, охраняя демократию", - прокомментировал телеграм-канал "Пул № 3", который ведут журналисты кремлёвского пула.

А авторы канала Swiss Vatnik предположили, что это просто "вечеринка для своих".



Фото: скриншот https://t.me/rt_russian Фото: скриншот https://t.me/rt_russian

"Все армии одинаковы. Дайте солдату точку опоры, и он уснёт", - комментируют русские пользователи соцсетей.

Те же, кто лучше знаком с ситуацией, поясняют:

"Это Национальная гвардия США, состоит в основном из резервистов вооружённых сил. Призывают их по мере необходимости. В основном для ликвидации последствий стихийных бедствий и мероприятий по блокированию районов. Да, их призывают воевать и за рубежом. Но большинство из них совмещают службу в нацгвардии с гражданской деятельностью. Оружие им дадут не всем. Короче, в СССР эту категорию кадровые военные называли "партизанами". Зачем их ставят против возможных протестантов, не понимаю. Это прямой путь к гражданской войне".