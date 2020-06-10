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Спутники не помогли: Голландский прокурор назвал "единственный" вариант удара по борту MH17

10 июня 2020, 12:00  •  223 • В мире
Голландские следователи считают, что рейс MH17 могли сбить только со стороны Первомайского. По словам прокурора Тейса Бергера, другие варианты также рассматривались, однако следствие не выявило подтверждающих фактов.
Голландская прокуратура озвучила, откуда был сбит самолёт рейса MH17. По словам прокурора Тейса Бергера, специалисты пришли к выводу, что запуск был произведён с поля недалеко от посёлка Первомайское.
Впрочем, отметил он, иные варианты направлений также просчитывались, но следствие не нашло подтверждающих фактов другим сценариям. Бергер, выступая перед судьями, указал, что доказательств, что удар был нанесён близ населённых пунктов Амвросиевка, Енакиево, Снежное, не найдено.
В то же время, гнёт свою линию голландский прокурор, спутниковые снимки, предоставленные для прояснения места возможного обстрела, оказались бесполезны. По его словам, имеющиеся в распоряжении Минобороны РФ якобы "являются неверными или сделанными в другое время".
В результате, подытожил прокурор, сопоставив данные, следствие пришло к выводу, что "единственным" местом, откуда могла лететь ракета (как утверждалось международным следствием ранее), было поле неподалёку от Первомайского.
При этом, утверждает Бергер, сама территория не контролировалась ВСУ.
"Эта территория была полностью неподконтрольна украинским вооружённым силам 17 июля 2014 года", - указал он.
Ранее независимый эксперт Юрий Антипов заявил, что, судя по месту падения обломков, взрыв, который привёл к крушению MH17, прогремел внутри самолёта, а не снаружи. Кроме того, при обследовании частиц на поверхности обломков никаких следов ракеты "Бук" обнаружено не было, что рушит официальную версию Нидерландов.

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