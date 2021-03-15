«Спутник V» получили 3,5 млн человек»: в РФПИ сообщили о лидерстве РФ в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации

Россия занимает лидирующее место в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уточнив, что обе составляющие прививки «Спутником V» уже получили 3,5 млн человек. Тем временем в Минздраве России сообщили, что вакцинация граждан старше 60 лет — приоритет ведомства. В России за прошедшие сутки было выявлено 9 437 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1353) и Санкт-Петербурге (933).

В России за прошедшие сутки было выявлено 9 437 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1353) и Санкт-Петербурге (933).

За это время выздоровели 8 447 человек, 404 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 4 400 045, с начала пандемии умерли 92 494 человека, выздоровели 4 003 576 пациентов.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 115,5 млн лабораторных исследования на наличие вируса.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за сутки было госпитализировано 626 человек.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия занимает лидирующее место в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

«Две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна ещё не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию», — приводит его слова ТАСС.

Глава РФПИ пояснил, что с этим показателем часто некорректно сравнивают общее число инъекций. В России же используют подход расчёта, основанный на полной вакцинации двумя компонентами.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что к ноябрю 2021 года около 60—70% населения России будет вакцинировано, что окончательно сделает ситуацию с пандемией в стране управляемой.

В Минздраве России сообщили, что вакцинация граждан старше 60 лет является приоритетом ведомства. В министерстве уточнили, что это связано с высоким риском тяжёлого течения заболевания и развития осложнений.

«Мы рекомендуем гражданам старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, не откладывая привиться от новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В Роспотребнадзоре сообщили о создании первого в России теста, позволяющего определить концентрацию SARS-CoV-2 в мазке. Об этом «Известиям» рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Светлана Яцышина.

«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами — повысить эффективность лечения», — рассказала она.

По её словам, анализ может помочь и в выявлении пациентов с признаками поражения лёгких.

«Обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте в высокой концентрации коррелирует с более тяжёлым течением заболевания и является неблагоприятным прогнозом», — пояснила Яцышина.

Между тем российские регионы исходя из эпидемиологической обстановки принимают решение либо отменить, либо продлить введённые из-за пандемии ограничительные меры.

Так, власти Якутии продлили действующие ограничения до 31 марта — соответствующий указ принял глава региона Айсен Николаев. В республике приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах. Там также продлён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, который в начале марта был отменён в Москве.

Вместе с тем увеличивается допустимая загрузка зрительных залов в кинотеатрах, театрах и концертных организациях до 75%, а также возобновляется работа парков культуры и отдыха, сообщает ТАСС.

Решения продлить ограничения до 11 апреля приняли и власти Калмыкии. Но одновременно в регионе был принят ряд послаблений: возобновили работу организации сферы досуга и развлечений, туристические агентства, бассейны в спортивных объектах.

Об ослаблении карантинных мер сообщили также власти Хабаровского края — там разрешили работать с полной загрузкой кинотеатрам, театрам и спортивно-зрелищным комплексам. При этом соблюдение масочного режима и других санитарно-гигиенических требований остаётся обязательным.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство ещё действующих в столице ограничений, по его мнению, можно будет отменить уже весной, однако некоторые меры предосторожности, такие как масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, могут оставаться в силе дольше.

Ситуация с вакциной AstraZeneca

Между тем стало известно, что Нидерланды приняли решение приостановить использование вакцины компании AstraZeneca на фоне появления сообщений о предполагаемых побочных эффектах. Как говорится в заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны, решение принято из-за поступивших от Дании и Норвегии данных о случаях образования тромбов у сделавших прививку препаратом.

Напомним, накануне Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии также выступил с рекомендацией приостановить в стране вакцинацию AstraZeneca. До этого в Норвегии объявили о госпитализации троих молодых людей, привившихся вакциной, из-за появления тромбов или кровоизлияния в мозг. За день до этого один пациент, также получивший препарат, внезапно скончался от схожих причин.

Ранее несколько европейских стран уже заявили о приостановке использования вакцины на фоне предположительного выявления побочных эффектов.

При этом сама компания AstraZeneca заявила об отсутствии доказательств связи препарата и повышенного риска возникновения тромбов.

«Около 17 миллионов человек в странах ЕС и Великобритании получили нашу вакцину, и количество зарегистрированных случаев образования тромбов ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом», — приводит РИА Новости слова заведующей медицинским отделом компании Энн Тейлор.