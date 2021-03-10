Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная / Война

«Спутник V» покоряет мир

10 марта 2021, 03:15  •  82 • Война
Популярность российской вакцины в Европе растёт
Как бы ни старались западные политики очернить российскую вакцину, получается у них это плохо – население большинства стран Европы отказываются от вакцины AstraZeneca в ожидании «Спутника V».
На сегодняшний день «Спутник V» одобрен для использования «в 46 странах мира с общим населением более 1,2 миллиарда человек и входит в тройку лидеров среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами», сообщает официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
Не дожидаясь одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), Венгрия с помощью ускоренной процедуры регистрации ещё в январе разрешила применение российской вакцины в стране, так же поступили сначала Словакия и Австрия, а теперь и Северная Македония.
«Спрос на «Sputnik V» растёт в Европе и во всём мире, поскольку тысячи людей предпочитают российскую вакцину как основной инструмент защиты своего здоровья от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть партнёрств по вакцинам, к которой 7 марта присоединилась Северная Македония. Это решение поможет спасти множество жизней, поскольку пандемия ещё далека от завершения»,
– заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В конце марта начнётся промышленное производство российской вакцины в Белоруссии, которая планирует производить ежемесячно по полмиллиона доз, обеспечив полностью своё население, после чего Минск готов поставлять вакцину на экспорт.
Планируют наладить производство «Спутник V» и в Италии, которая станет первой страной ЕС, выпускающей российскую вакцину, сообщает Итало-Российская торговая палата. Уже до конца года в Италии надеются выпустить десять миллионов доз препарата. Вена также ведёт переговоры по поводу производства российской вакцины на территории Австрии.
Но не всем нравится то, с какой скоростью «Спутник V» покоряет Европу.
Председатель правления EMA Криста Виртумер-Хохе в интервью австрийской телерадиокомпании ORF сравнила «Спутник V» с русской рулеткой и заявила, что «настоятельно не рекомендует национальное экстренное разрешение».
После подобного заявления создатели российской вакцины потребовали извинений от главы ЕМА:
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Её комментарии вызывают серьёзные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы».
По мнению разработчиков российской вакцины, ЕМА подобными заявлениями также «подрывает доверие к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российский препарат».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
03 марта 2021, 01:40
Можно ли выгнать корабли США из Чёрного моря?
06 марта 2021, 19:30
«Никакой боязни нет»: в Совфеде ответили на ультиматум Кравчука
05 марта 2021, 00:25
«Война до последнего украинца»: в России ответили на слова Муженко
09 марта 2021, 19:55
В Греции потеряли берега
08 марта 2021, 01:45
Самый дорогой военный контракт Литвы под угрозой срыва
07 марта 2021, 20:15
Ждет разрешения: МВД Украины сообщило о готовности вернуть Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.