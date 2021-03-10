«Спутник V» покоряет мир

Популярность российской вакцины в Европе растёт

Как бы ни старались западные политики очернить российскую вакцину, получается у них это плохо – население большинства стран Европы отказываются от вакцины AstraZeneca в ожидании «Спутника V».

На сегодняшний день «Спутник V» одобрен для использования «в 46 странах мира с общим населением более 1,2 миллиарда человек и входит в тройку лидеров среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами», сообщает официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

Не дожидаясь одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), Венгрия с помощью ускоренной процедуры регистрации ещё в январе разрешила применение российской вакцины в стране, так же поступили сначала Словакия и Австрия, а теперь и Северная Македония.

«Спрос на «Sputnik V» растёт в Европе и во всём мире, поскольку тысячи людей предпочитают российскую вакцину как основной инструмент защиты своего здоровья от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть партнёрств по вакцинам, к которой 7 марта присоединилась Северная Македония. Это решение поможет спасти множество жизней, поскольку пандемия ещё далека от завершения»,

– заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В конце марта начнётся промышленное производство российской вакцины в Белоруссии, которая планирует производить ежемесячно по полмиллиона доз, обеспечив полностью своё население, после чего Минск готов поставлять вакцину на экспорт.

Планируют наладить производство «Спутник V» и в Италии, которая станет первой страной ЕС, выпускающей российскую вакцину, сообщает Итало-Российская торговая палата. Уже до конца года в Италии надеются выпустить десять миллионов доз препарата. Вена также ведёт переговоры по поводу производства российской вакцины на территории Австрии.

Но не всем нравится то, с какой скоростью «Спутник V» покоряет Европу.

Председатель правления EMA Криста Виртумер-Хохе в интервью австрийской телерадиокомпании ORF сравнила «Спутник V» с русской рулеткой и заявила, что «настоятельно не рекомендует национальное экстренное разрешение».

После подобного заявления создатели российской вакцины потребовали извинений от главы ЕМА:

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Её комментарии вызывают серьёзные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы».

По мнению разработчиков российской вакцины, ЕМА подобными заявлениями также «подрывает доверие к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российский препарат».