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«Спутник V» — один из ключевых элементов»: Генсек ООН о ходе вакцинации против коронавируса в мире

13 мая 2021, 14:40  •  64 • В России
В России за прошедшие сутки подтверждено 8380 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 9349 человек, 392 пациента скончались. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выразила мнение, что в ближайшие два месяца эпидемическую обстановку в России будет во многом определять погода. По её словам, сухой и жаркий климат позволит «уклониться от всплеска заболеваемости», а пасмурная погода будет способствовать распространению коронавируса. Она добавила, что для снижения уровня заболеваемости COVID-19, по разным оценкам, необходимо вакцинировать от 30 до 70% населения. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова сотрудничать с другими странами по вопросу производства вакцин, а Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «Спутник V» одним из ключевых элементов в решении проблемы вакцинации.
 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
 

За минувшие сутки в России выявили 8380 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 9349 человек, 392 пациента умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, сообщили в оперштабе. Наибольшее число новых эпизодов коронавируса зарегистрировано в Москве (2787), Санкт-Петербурге (741) и Московской области (643).

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса с начала пандемии достигло 4 913 439, выздоровели 4 527 878 человек, скончались 114 723. Таким образом, число активных эпизодов COVID-19 в России превышает 270 тыс.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за всё время в РФ проведено более 132,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением остаются свыше 498 тыс. человек.

Россия занимает шестое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано около 160,5 млн случаев заболевания, больше всего эпизодов в США (32,8 млн), Индии (23,7 млн), Бразилии (15,4 млн), Франции (5,9 млн) и Турции (5,1 млн).

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (583,7 тыс.), Бразилии (428 тыс.) и Индии (258,3 тыс.).

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, рассчитывать на снижение уровня заболеваемости можно будет, когда от коронавируса привьются от 30 до 70% населения.

«В США заболеваемость пошла на спад, потому что в США вакцинированных намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в США провакцинированы. Я оптимист и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50—70% заболеваемость пойдёт на спад», — цитирует её РИА Новости.

Специалист также выразила мнение, что эпидобстановку в России в ближайшие два месяца будет во многом определять погода. Так, сухой и жаркий климат, по словам Барановой, позволит «уклониться от всплеска заболеваемости», тогда как пасмурная погода поспособствует более широкому распространению коронавируса, поскольку люди будут собираться в помещениях.

«Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно», — пояснила Баранова.

Вакцина «Спутник V»

Россия открыта к сотрудничеству с другими странами по вопросу производства вакцин от коронавируса. Такое заявление накануне сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

«Не раз подчёркивали, что мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин. Если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, может получиться позитивный процесс взаимодействия», — сказал он, добавив, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, в большинство из которых уже начались поставки.

В свою очередь, Гутерреш заметил, что в ООН приветствовали бы включение «Спутника V» в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин для экстренного применения, подчеркнув, что «такой процесс идёт».

«Мы очень ценим, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН «Спутником V», и мы говорим, что это очень хороший знак. Мы считаем, что «Спутник V» — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации», — добавил Генсек ООН.

На днях специалисты ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA) приступят к инспекции производственных площадок «Спутника V» — делегация уже прибыла в Россию. Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, «в ближайшие недели» может быть определён график потенциального утверждения российской вакцины. Напомним, комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA приступил к экспертизе регистрационного досье российской вакцины 4 марта.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцинировался от коронавируса, но не уточнил, каким именно препаратом. Он призвал жителей всех стран, где доступны вакцины, присоединиться к прививочной кампании.

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