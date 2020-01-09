Спутали гражданский борт с самолётом правительства Ирана? Обнаружен американский след в крушении Боинг - источник

В Иране считают, что в крушении Боинга Международных авиалиний Украины могут быть виноваты американские военные. Об этом пишет в Telegram-канале РИА ФАН со ссылкой на Live Report.

По данным источника СМИ среди иранских военных, в трагедии может быть виноват беспилотник из США. Дрон мог спутать и принять гражданский борт с самолётом правительства Ирана. Он мог стать целью для американцев из-за ответа иранских военных - нападения на военные базы США после убийства генерала Сулеймани.

По версии источника, США могли планировать нападение на правительственный самолет после атаки на свои базы. А украинский гражданский борт попал под удар по ошибке. По словам иранских военных, в пользу этой версии говорит необычная находка - беспилотник MQ-1 Predator, который обнаружили недалеко от места трагедии. Такие летательные аппараты сейчас есть на вооружении у США.

Украинский Боинг 737 упал в Иране 8 января. Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. По официальным данным, никто из находившихся на борту не выжил. Эксперты говорили о двух версиях крушения - теракте или технической неисправности самолёта.