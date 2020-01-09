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Спутали гражданский борт с самолётом правительства Ирана? Обнаружен американский след в крушении Боинг - источник

09 января 2020, 03:54  •  111 • В мире
В Иране предполагают, что к крушению украинского Боинг 737 могли приложить руку американцы. Как пишет портал Live Report со ссылкой на собственный источник среди иранских военных, уничтожить самолёт мог беспилотник из США. Возможно, дрон принял гражданский борт за самолёт правительства Ирана.
В Иране считают, что в крушении Боинга Международных авиалиний Украины могут быть виноваты американские военные. Об этом пишет в Telegram-канале РИА ФАН со ссылкой на Live Report.
По данным источника СМИ среди иранских военных, в трагедии может быть виноват беспилотник из США. Дрон мог спутать и принять гражданский борт с самолётом правительства Ирана. Он мог стать целью для американцев из-за ответа иранских военных - нападения на военные базы США после убийства генерала Сулеймани.
По версии источника, США могли планировать нападение на правительственный самолет после атаки на свои базы. А украинский гражданский борт попал под удар по ошибке. По словам иранских военных, в пользу этой версии говорит необычная находка - беспилотник MQ-1 Predator, который обнаружили недалеко от места трагедии. Такие летательные аппараты сейчас есть на вооружении у США.
Украинский Боинг 737 упал в Иране 8 января. Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. По официальным данным, никто из находившихся на борту не выжил. Эксперты говорили о двух версиях крушения - теракте или технической неисправности самолёта.

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