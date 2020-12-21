Спутал Западу все карты: в Британии раскрыли план Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Русский разведчик сумел переиграть лучшие умы Европы и США

После разрушения Советского Союза объединенный Запад решил, что с Россией покончено и о ее ведущей роли на международной арене можно забыть. Однако приход к власти Владимира Путина перечеркнул все планы зарубежных верховодцев. Такого мнения придерживается журналист из Великобритании Мэтью Кэмпбелл.

Эксперт посвятил нашей стране развернутую статью. В основном журналиста интересует роль нынешнего российского главнокомандующего Владимира Путина. По мнению Кэмпбелла, именно приход этого политика стал переломным в новейшей истории взаимоотношений России и объединенного Запада.

Журналист отметил, что изначально западные высокие персоны недооценили добравшегося до власти разведчика. После развала СССР страна находилась в глубоком упадке, и никто уже не воспринимал Россию всерьез. Путину удалось выиграть время и за счет политтехнологий укрепить мощь государством.

Автор The Times убежден, что в войне с Западом Путин одержал победу и даже сумел восстановить часть влияния Москвы, которое было при советской власти. Кэмпбелл также добавил, что России удается использовать интеллектуальные ресурсы, что обеспечивает ее лидерство в различных сферах. Например, журналист напомнил, что родителями соучредителя "Гугл" Сергея Брина были математики из Москвы.

К слову, сегодня было раскрыто содержание секретных звонков Путина в Ливию. На родину вернулись сицилийские моряки, более ста дней удерживаемые военными ЛНА.