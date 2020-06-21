Спустя шесть дней после нападения: скончался открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте

Мужчина 1995 года рождения, открывший 15 июня стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете. В момент инцидента два сотрудника ДПС остановили такси за нарушение ПДД, после чего по ним открыл огонь проходивший мимо мужчина. Полицейские в ответ применили табельное оружие и задержали преступника, несмотря на полученные травмы.

Мужчина, открывший 15 июня стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом РИА Новости сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — сказала Иванова.

Как сообщали 16 июня в Следственном комитете, получившие ранения сотрудники полиции были доставлены в реанимацию, нападавший также находился в больнице. Тогда же в СК сообщили, что стрелявшему было назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в случае улучшения его состояния.

Напомним, днём в понедельник, 15 июня, в районе дома №156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в полицейских, оба они получили ранения, сообщили в МВД.

Чтобы обезвредить нападавшего, сотрудники применили табельное огнестрельное оружие, злоумышленник также получил ранение, после чего полицейским удалось его задержать.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие сотрудники — старший лейтенант Алексей Поярков и капитан Сергей Крылов.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным источника RT, стрелявшим оказался приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев. Собеседник также отметил, что злоумышленник, предположительно, использовал травматический пистолет Grand Power T12.

Как сообщил ТАСС, при обыске на съёмной квартире у него нашли экстремистские материалы. Официальные ведомства пока не комментировали данную информацию.

В день стрельбы, 15 июня, ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщили, что мужчина скончался в больнице, однако в СК опровергли такие сообщения.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что раненных при стрельбе полицейских представят к государственным наградам.

«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве», — сообщила она.

Инциденты со стрельбой в Москве

За последнее время в Москве произошло несколько инцидентов с применением огнестрельного оружия.

18 июня в квартире жилого дома номер 38 на улице Приорова в столичном районе Коптево в результате стрельбы погибли четыре человека: две женщины, мужчина и малолетний ребёнок. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи после того, как услышали хлопки. Свидетели сообщили, что незадолго до этого к женщине в квартиру зашёл сожитель.

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По словам одного из очевидцев происшествия, проживающего в соседнем доме, после выстрелов из квартиры кричала женщина, вместе с ней были двое детей.

«После этого сотрудники правоохранительных органов взломали дверь (он не открывал её) и один из них прокричал: «Вижу труп», — рассказал молодой человек видеоагентству Ruptly.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Вечером 7 июня в столице мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры дома, расположенного на улице Строителей. Он ранил двух человек. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он начал стрелять по ним, после чего полицейские были вынуждены открыть ответный огонь. От полученных ранений стрелок скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

24 мая неизвестные открыли огонь у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы. Согласно показаниям очевидцев, перестрелку устроили несколько автомобилистов, которые не смогли разъехаться на парковке. Стрельба длилась несколько минут, после чего участники конфликта скрылись на автомобилях. В результате пострадал один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России (Покушение на убийство), ст. 222 УК России (Незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК России (Хулиганство).