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Спустя полтора года борьбы за справедливость русского музыканта отбили у США
10 января 2022, 17:20 • 69 • Политика
США отозвали запрос об экстрадиции гражданина России из Германии. "Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения", - сообщала менеджер русского артистка.
Спустя полтора года борьбы за справедливость - США отозвали запрос об экстрадиции русского музыканта Дениса Казначеева из Германии. Хорошей новостью поделилась менеджер артиста Дениз Глук.
Речь идёт об исполнителе электронной музыки и сооснователе независимого лейбла Nervmusic. В конце мая 2020 года его арестовали в Берлине в связи с выдвинутыми в США обвинениями в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов. В Америке Денису Казначееву грозило до 10 лет лишения свободы.
- написала менеджер артиста в Facebook.
Стоит отметить, что сразу после ареста, друзья и коллеги артиста начали публичную кампанию за его освобождение. Кроме того, адвокат русского музыканта передала на экспертизу его компьютерное оборудование, чтобы доказать невиновность исполнителя. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва считает недопустимой экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
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