Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
Главная / Политика

Спустя полтора года борьбы за справедливость русского музыканта отбили у США

10 января 2022, 17:20  •  69 • Политика
США отозвали запрос об экстрадиции гражданина России из Германии. "Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения", - сообщала менеджер русского артистка.
Спустя полтора года борьбы за справедливость - США отозвали запрос об экстрадиции русского музыканта Дениса Казначеева из Германии. Хорошей новостью поделилась менеджер артиста Дениз Глук.
Речь идёт об исполнителе электронной музыки и сооснователе независимого лейбла Nervmusic. В конце мая 2020 года его арестовали в Берлине в связи с выдвинутыми в США обвинениями в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов. В Америке Денису Казначееву грозило до 10 лет лишения свободы.
Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции!
- написала менеджер артиста в Facebook.
Стоит отметить, что сразу после ареста, друзья и коллеги артиста начали публичную кампанию за его освобождение. Кроме того, адвокат русского музыканта передала на экспертизу его компьютерное оборудование, чтобы доказать невиновность исполнителя. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва считает недопустимой экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



69
Источник
Похожие новости
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
10 января 2022, 06:15
Освободить и Донбасс, и Одессу: Маргарита Симоньян задала главный вопрос
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украи...
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
09 января 2022, 09:15
Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
08 января 2022, 19:50
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.