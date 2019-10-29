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Спустя год та же история: В Москве снова голодают работники хлебокомбината

29 октября 2019, 16:24  •  98 • Политика
Идёт четвёртый день голодовки работников ОАО "Ногинский хлебокомбинат". Сотрудники предприятия требуют погасить четырёхмесячную задолженность по зарплате. Год назад та же ситуация случилась с хлебозаводом "Черкизово".
В Москве снова голодают работники хлебокомбината, требуя выплаты многомесячной задолженности по зарплате. На этот раз в бедственном положении оказались сотрудники ОАО "Ногинский хлебокомбинат".
Голодовка длится уже четвёртый день. Среди требований протестующих - полное погашение задолженностей по заработной плате за четыре месяца, плюс выплата компенсаций, а также заключение со всеми работниками трудовых договоров в письменной форме в соответствии со ст.61 и ст.67 ТК РФ, с указанием в трудовых договорах полного фактически отрабатываемого времени. Кроме того, сотрудники требуют национализации предприятия и запуска производства.
"Помогите нам вернуть то, что нам должен хлебозавод", - просят работники предприятия в видеообращении.
Напомним, что примерно год назад похожая история приключилась с работниками хлебозавода "Черкизово". Тогда ситуацию с мёртвой точки удалось сдвинуть только благодаря голодовке сотрудников предприятия. В дело вмешалась мэрия Москвы и погасила долги предприятия и перевела хлебозавод под управление кондитерско-булочного комбината "Черёмушки". При этом хлебозавод сохранил свой профиль, продолжив снабжать столицу хлебом.

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