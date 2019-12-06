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Спустя 5 месяцев: Российский МИД не против возобновить авиасообщение с Грузией

06 декабря 2019, 10:39  •  81 • В мире
Министерство иностранных дел России выступило за возобновление авиасообщения с Грузией. Самолёты между странами перестали летать пять месяцев назад - в начале июля 2019 года. Теперь же Грузия сделала первый шаг к сближению, в МИД России подтвердили, что выступают "за".
В конце ноября власти Грузии заявили, что хотят возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе 27 ноября. МИД России оказался также не против. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел после того, как замглавы ведомства Андрей Руденко поговорил с председателем партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, передаёт RT.
"С российской стороны подтверждена заинтересованность в нормализации [отношений] с Грузией, включая возможность восстановления авиасообщения между двумя странами. Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией", - сообщил МИД России.
Самолёты не летали между странами пять месяцев - с 8 июля 2019 года. Такой указ президент Владимир Путин подписал после антироссийских беспорядков в соседней стране. Теперь же грузины заявили, что готовы к диалогу. По словам Абашидзе, решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой, и только ею может быть отменено. Он подчеркнул, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.
Пользователи соцсетей настороженно встретили это заявление. Они напомнили представителю Грузии, что авиасообщение было прервано из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси, которые ставили под вопрос безопасность российских туристов.

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