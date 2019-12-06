Спустя 5 месяцев: Российский МИД не против возобновить авиасообщение с Грузией

В конце ноября власти Грузии заявили, что хотят возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе 27 ноября. МИД России оказался также не против. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел после того, как замглавы ведомства Андрей Руденко поговорил с председателем партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, передаёт RT.

"С российской стороны подтверждена заинтересованность в нормализации [отношений] с Грузией, включая возможность восстановления авиасообщения между двумя странами. Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией", - сообщил МИД России.

Самолёты не летали между странами пять месяцев - с 8 июля 2019 года. Такой указ президент Владимир Путин подписал после антироссийских беспорядков в соседней стране. Теперь же грузины заявили, что готовы к диалогу. По словам Абашидзе, решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой, и только ею может быть отменено. Он подчеркнул, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.

Пользователи соцсетей настороженно встретили это заявление. Они напомнили представителю Грузии, что авиасообщение было прервано из-за антироссийских беспорядков в Тбилиси, которые ставили под вопрос безопасность российских туристов.