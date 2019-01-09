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Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенко
09 января 2019, 00:54 • 98 • Политика
Украинский журналист объяснил "пьяный" вид президента Украины Петра Порошенко на фото 2015 года.
Украинский журналист Юрий Бутусов спустя 4 года нашёл оправдание "пьяному" виду президента Украины Петра Порошенко на военном мероприятии в Новых Петровцах 2015 года. Свою версию тех событий он описал в сообщении на своей странице в Facebook.
Именно после того мероприятия впервые заговорили о том, что у Порошенко имеются проблемы с алкоголем. Президент тогда выглядел весьма "помятым" и "окосевшим от алкоголя", что не укрылось от объективов фото- и видеокамер. Многие тогда сообщали, что Порошенко явился на мероприятие "в пьяном виде".
По версии Бутусова, военные якобы предложили президенту пальнуть из винтовки со снайперским прицелом, но не предупредили о мощной отдаче. В итоге Порошенко после выстрела получил "лёгкий нокдаун" и потому выглядел пьяным. В качестве ещё одного аргумента в пользу того, что президент Украины не был пьян, по словам журналиста, является то, что во время речи язык Порошенко не заплетался.
Остаётся не понятным лишь то, почему Бутусов ждал 4 года, чтобы рассказать "правду". Также это не объясняет другие случаи, когда Порошенко появлялся на публике с явными признаками алкогольного опьянения. Так, последний раз "пьяного" Порошенко видели 4 декабря 2018 года на открытии новой электрички.
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