Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенко

Украинский журналист Юрий Бутусов спустя 4 года нашёл оправдание "пьяному" виду президента Украины Петра Порошенко на военном мероприятии в Новых Петровцах 2015 года. Свою версию тех событий он описал в сообщении на своей странице в Facebook.

Именно после того мероприятия впервые заговорили о том, что у Порошенко имеются проблемы с алкоголем. Президент тогда выглядел весьма "помятым" и "окосевшим от алкоголя", что не укрылось от объективов фото- и видеокамер. Многие тогда сообщали, что Порошенко явился на мероприятие "в пьяном виде".

По версии Бутусова, военные якобы предложили президенту пальнуть из винтовки со снайперским прицелом, но не предупредили о мощной отдаче. В итоге Порошенко после выстрела получил "лёгкий нокдаун" и потому выглядел пьяным. В качестве ещё одного аргумента в пользу того, что президент Украины не был пьян, по словам журналиста, является то, что во время речи язык Порошенко не заплетался.

Остаётся не понятным лишь то, почему Бутусов ждал 4 года, чтобы рассказать "правду". Также это не объясняет другие случаи, когда Порошенко появлялся на публике с явными признаками алкогольного опьянения. Так, последний раз "пьяного" Порошенко видели 4 декабря 2018 года на открытии новой электрички.