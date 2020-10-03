Спустя 30 лет. Стали ли две Германии единой страной?

ФРГ и ГДР объединились 3 октября 1990 года. Но и спустя 30 лет есть две Германии – Западная и Восточная. Физически между ними нет разделителя высотой в три метра, но стена осталась в головах.

Немецкое общество прошло "беспрецедентное испытание на прочность", когда его раскололи на Восток и Запад. Но и объединение страны, которому поначалу так искренне радовались, далось нелегко. Стену убрали, но между двумя Германиями будто трактор пропахал неизгладимую колею.

Стена в умах и потерянная родина

Бывшие жители ГДР или "осси" (восточные) и ФРГ или "весси" (западные) по-прежнему воспринимают мир по-разному и думают по-разному. Они отличаются друг от друга традициями, менталитетом, воспитанием. Многие восточные немцы скучают по своему социалистическому прошлому и иногда идеализируют его. Они говорят, что после объединения лишились родины. Поэтому, чтобы как-то восстановить с ней связь, предаются воспоминаниям и ходят в ретромагазины, где можно купить посуду, люстры, фарфоровые статуэтки родом из ГДР. Также они читают журналы и книги о жизни в Восточной Германии, смотрят фильмы.

Пожалуй, не проводят четкого водораздела между Западом и Востоком лишь молодые люди, которые родились далеко за пределами 1990 года. Это и понятно, им не о чем вспоминать. У них нет никаких обид по отношению к прогрессивным старым федеральным землям.

В основном "остальгии" (тоске по Восточной Германии) подвержены зрелые люди. Они помнят, как после падения Берлинской стены власти ФРГ заявили своим соотечественникам из ГДР, что их технологии безнадежно отстали, да и экономика в целом нежизнеспособна. Большие предприятия закрыли, миллионы людей стали безработными. Те, кто раньше управлял заводом, вынужден был подметать улицы или развозить товары. Многие тогда уехали в Западную Германию, чтобы не умереть с голоду.

Толщина кошелька

Между бывшими "осси" и "весси" до сих пор есть различия в уровне доходов. Социально-экономические показатели тоже ярко демонстрируют отсутствие единства Германии, рассказывает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

"Новые федеральные земли пока отличаются от старых федеральных земель. Понятно, что было две разных системы. И, видимо, процессы адаптации еще не закончены. Формально – единое хозяйственно-политическое пространство, одни законы, один рынок. Но в новых федеральных землях выше безработица, ниже производительность труда, меньше доля молодых людей, многие из которых за 30 лет переехали в Западную Германию", – сказал Владислав Белов радио Sputnik.

Не очень комфортно в денежном плане чувствуют себя и пенсионеры Восточной Германии. Канцлер Ангела Меркель обещала к 2025 году выровнять выплаты в обеих частях страны, но пока разница существенна. Иногда она достигает 450 евро.

С политико-экономической точки зрения, Восточная Германия все эти годы оставалась на вторых ролях. Об этом не стесняются писать немецкие журналисты и историки.

Дорога в светлое будущее

С другой стороны, внешне Восток выглядит практически так же хорошо, как Запад. В него в последние годы вливают все больше денег, чтобы стереть различия. В новых федеральных землях лучше инфраструктура – транспортная, коммуникационная, отмечает Владислав Белов. По его словам, на Востоке и система образования стала работать лучше.

"Многие восточногерманские университеты – Дрезден, Берлин, Лейпциг – становятся не менее привлекательными, чем западногерманские университеты. Процесс конвергенции продолжается. Это отмечается каждый год в докладах", – сказал эксперт.

Когда два года назад Германия отмечала 28-летие объединения, Ангела Меркель констатировала, что немецкое единство по-прежнему полностью не восстановлено, это долгий путь. И, судя по всему, мучительный. Германия была расколота на две части чуть менее чем полвека. Видимо, 30-ти лет мало, чтобы сломанные кости срослись и образовали сильный кулак.

Автор Мила Журавлева, радио Sputnik