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Спустя 3 дня: Киев вернул митрополитам Донбасса право пересекать линию разграничения
12 декабря 2018, 06:09 • 46 • Политика
Митрополитам Украинской Православной Церкви вновь разрешили пересекать линию разграничения в Донбассе, спустя 3 дня после запрета.
Спустя 3 дня власти Украины вернули двум митрополитам Украинской Православной Церкви право пересекать линию разграничения в Донбассе. Информация об этом появилась на сайте Горловской и Славянской Украинской Православной Церкви.
Речь идет о митрополите Донецком и Мариупольском Иларионе и митрополите Горловском и Славянском Митрофане. Пропуска обоих через линию разграничения в Донбассе были аннулированы властями Украины 7 ноября. После поднявшегося шума и недовольства верующих Киев пошел на попятную и спустя 3 дня восстановил пропуска.
Тем не менее в Украинской Православной Церкви продолжают придерживаться мнения, что случившееся прямо свидетельствует о том, что украинские власти продолжают свою политику вмешательства в дела Церкви и дискриминации священнослужителей.
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