Спустя 3 дня: Киев вернул митрополитам Донбасса право пересекать линию разграничения

Спустя 3 дня власти Украины вернули двум митрополитам Украинской Православной Церкви право пересекать линию разграничения в Донбассе. Информация об этом появилась на сайте Горловской и Славянской Украинской Православной Церкви.

Речь идет о митрополите Донецком и Мариупольском Иларионе и митрополите Горловском и Славянском Митрофане. Пропуска обоих через линию разграничения в Донбассе были аннулированы властями Украины 7 ноября. После поднявшегося шума и недовольства верующих Киев пошел на попятную и спустя 3 дня восстановил пропуска.

"11 декабря митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуска", - сообщает сайт канонической Украинской Православной Церкви.

Тем не менее в Украинской Православной Церкви продолжают придерживаться мнения, что случившееся прямо свидетельствует о том, что украинские власти продолжают свою политику вмешательства в дела Церкви и дискриминации священнослужителей.