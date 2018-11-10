Спустя 200 лет Тургенев снова пришел на Остоженку

- Мы сейчас с Сергеем Семёновичем обсуждали - удивительным образом это здание в центре Москвы сохранилось. Провидение какое-то просто, это чудо! - удивлялся Владимир Путин во время открытия памятника Ивану Тургеневу. - Слава Богу, что это есть у нас и что здесь можно было развернуть выставку, создать дом-музей.

Только что ему показали экспозицию музея писателя в особняке на Остоженке, где жил сам Тургенев, а потом и его мама, и это произвело на президента страны сильное впечатление. На памятнике, воздвигнутом в архитектурно-музейном комплексе «Тургеневский квартал», Тургенев выглядит не привычным пожилым обличителем нравов, а скорее современным хипстером, только что вышедшим из барбер-шопа по соседству. Но пенять за это скульптору никто не собирался - образ получился непривычным, но органичным.

- Хочу поздравить вас с 200-летием со дня рождения великого русского писателя, без которого невозможно представить русскую классическую литературу, - сказал Путин. - Масштаб его личности и таланта отмечали уже современники. И при этом Иван Сергеевич всегда оставался русским человеком, воспевал красоту родного языка, природы, широту и душу нашего народа. Оставался русским писателем и русским человеком. Один из самых читаемых авторов своего времени, он обращался к людям, к их чувствам и переживаниям, к подлинным, вечным ценностям, и потому интерес к его сочинениям будет велик всегда.