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Спускать российский флаг над Курилами не будем - Путин
22 июня 2019, 15:09 • 81 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву сообщил о планах России на Курилы. В том числе на уточняющий вопрос о том, будет ли спущен над ними российский флаг, отметил, что "таких планов у нас нет".
Заключение мирного договора между Россией и Японией и территориальный спор вокруг Курильских островов - одни из ключевых вопросов, которые регулярно поднимаются между двумя странами.
Президент России Владимир Путин ранее уже давал чёткий ответ о принадлежности Курил. Напомнил он об этом и в недавнем интервью с журналистом Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1". В частности, на уточняющий вопрос телеведущего о том, не будет ли спущен над островами российский флаг, глава государства ответил предельно ясно:
"Таких планов у нас нет".
Президент также рассказал о планах России на этот регион, отметив, что существует программа развития Южных Курил. И в первую очередь это коснётся удобства местных жителей.
"Мы будем развивать там инфраструктуру", - отметил Путин.
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