Спускать российский флаг над Курилами не будем - Путин

Заключение мирного договора между Россией и Японией и территориальный спор вокруг Курильских островов - одни из ключевых вопросов, которые регулярно поднимаются между двумя странами.

Президент России Владимир Путин ранее уже давал чёткий ответ о принадлежности Курил. Напомнил он об этом и в недавнем интервью с журналистом Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1". В частности, на уточняющий вопрос телеведущего о том, не будет ли спущен над островами российский флаг, глава государства ответил предельно ясно:

"Таких планов у нас нет".

Президент также рассказал о планах России на этот регион, отметив, что существует программа развития Южных Курил. И в первую очередь это коснётся удобства местных жителей.

"Мы будем развивать там инфраструктуру", - отметил Путин.