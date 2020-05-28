Спрятали от русских: Офицер СС записал координаты тайников с тоннами золота. Этот дневник нашли

Исследователи польско-немецкого фонда "Силезский мост" сообщили, что дневник принадлежал Эгону Олленхауэру. Издание Daily Mail пишет, что именно этому офицеру СС Адольф Гитлер поручил спрятать сокровища фашистов от русских. Всего в дневнике 11 указаний на тайники с золотом и ценностями.

Например, на территории замка Хохберга во Вроцлаве может быть спрятано примерно 28 тонн золота. Не исключено, что в тайных схронах есть и другие ценности. Раньше они принадлежали состоятельным полякам. Те передали СС своё богатство в 1945 году, чтобы оно не досталось красноармейцам.

Исследователи предположили, что польский тайник может содержать ценности на огромную сумму. В пересчёте это примерно 109 миллиардов рублей. Нынешние хозяева замка Хохберга дали своё согласие на поиск тайников.

Историк Константин Залесский заявил, что данная информация недостоверна. Он сослался на документы СС, где нет ни одного упоминания об офицере Эгоне Олленхауэре, пишет Ura.ru.