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Спрятал сокровища на миллион долларов: Ювелир нашёл парадоксальный способ заработать в пандемию

19 июля 2020, 09:00  •  129 • В мире
Ювелир Джонни Пэрри из Мичигана нашёл парадоксальный способ заработать в пандемию. Раз его товар больше не пользуется спросом, он его перестал продавать. Вместо этого он спрятал сокровища на миллион долларов.
23 года Пэрри держал магазинчик ювелирных изделий. Но из-за пандемии его пришлось закрыть. Вместе с женой Джонни нашёл парадоксальный способ заработать. Варианта было два: уйти на пенсию и жить на оставшиеся в собственности драгоценности или же устроить квест для охотников за сокровищами.
Выбрали второе. Супруги Пэрри несколько месяцев путешествовали по Мичигану. В разных концах штата они прятали драгоценности, пишет USA Today. Сундучки с сокровищами они оставляли в городах, лесах, рядом с водопадами. Теперь их может найти каждый желающий, но…
Но чтобы получить возможность искать, нужны ориентиры. Всего за 49 долларов любой человек может зарегистрироваться, получить карту и несколько подсказок. Об обнаружении клада Джонни Пэрри узнает по сигналу, который придёт с GPS-трекера, закреплённого на каждом предмете.
Первый этап охоты за сокровищами стартует 1 августа. Американцы будут искать два слитка из серебра, суммарная стоимость которых 4200 долларов.

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