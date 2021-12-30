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«Спрут» на продажу: каков экспортный потенциал перспективного российского колёсного танка

30 декабря 2021, 08:15  •  114 • В России
В России могут заняться разработкой колёсного танка на базе гусеничной бронемашины «Спрут-СДМ1», заявил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. По его словам, такая машина будет обладать огневой мощью основного танка и превосходить его по манёвренности и скорости в ущерб защищённости и проходимости. Предполагается, что перспективный колёсный танк станет прежде всего экспортным продуктом, в котором будут заинтересованы страны Ближнего Востока и Африки. Специалисты отмечают, что такие машины до сих пор редки в большинстве армий мира, однако российская техника способна составить конкуренцию зарубежным колёсным танкам, которые поставляются в ряд стран региона.
 
Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» во время испытаний РИА Новости © Пресс-служба ГК «Ростех»
 

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность создания для экспортных целей колёсного танка на основе гусеничной бронемашины «Спрут-СДМ1». Об этом в интервью РИА Новости заявил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Есть идея поставить боевое отделение «Спрут-СДМ1» на колёсную базу, которая, скорее всего, будет плавающей. На какую конкретно — вопрос открытый. Сегодня есть несколько потенциально подходящих колёсных шасси. Выбор зависит от заказчика и тех задач, которые он намерен решать, используя такую технику», — заявил представитель «Ростеха».

Он пояснил, что такая машина будет обладать огневой мощью основного танка, превосходить его по скорости и манёвренности, но уступать по параметрам защищённости и проходимости.

«Колёсный «Спрут», конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колёсных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента», — заявил Оздоев.

Специалист уточнил, что появление такой машины в российских Вооружённых силах менее вероятно, поскольку в связи с особенностями географии страны предпочтение традиционно отдаётся гусеничным шасси.

«При передвижении по твёрдому грунту, на равнинах и по сухим грунтовкам такая техника имеет преимущества по запасу хода и скорости. А вот в условиях бездорожья, распутицы, в горах, лесах и болотах нужна гусеничная машина», — пояснил специалист.

Напомним, лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1», на основе которого «Ростех» может создать колёсную машину, был представлен публике на Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021 в ОАЭ.

  • Лёгкий танк СПТП «Спрут-СДМ1»
  • © Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia

Исполнительный директор разработчика и производителя техники ПАО «Курганмашзавод» Пётр Тюков тогда отметил, что «Спрут-СДМ1» представляет собой «единственный в мире образец современного лёгкого танка».

«Спрут» оснащён 125-мм пушкой 2А75, огневая мощь которой соответствует танку Т-90МС. Предусмотрена возможность использования бронебойно-подкалиберных, кумулятивных или осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасов с дистанционным подрывом. «Спрут-СДМ1» способен поражать цели на дальности до 5 км.

Востребованная техника

Термин «колёсный танк» может трактоваться достаточно широко и пока официально не закреплён в общепризнанных военных доктринах, отмечают эксперты. В последнее время он применяется для обозначения семейства бронеавтомобилей и боевых машин, основное орудие которых — танковая пушка в полноповоротной башенной установке.

На сегодня такая техника является достаточно редким явлением в мировых армиях. Тем не менее машины, которые можно назвать колёсными танками, имеются на вооружении у Франции, Италии, Швейцарии, Китая, Японии и ЮАР.

Основная задача этих бронемашин — истреблять танки противника и прикрывать пехоту на поле боя. Большое преимущество колёсные танки имеют в условиях равнинной местности и развитой дорожной инфраструктуры.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что такие танки жертвуют более сильным уровнем защищённости, приобретая взамен существенные преимущества в запасе хода, скорости и манёвренности.

«Самое главное, более простая ходовая часть существенно снижает требования к подготовке механиков и экипажа. То есть водители «большегрузов» достаточно быстро освоят такую технику, их не нужно специально готовить. Также, по сравнению с традиционными гусеничными танками, у таких машин менее затратные ремонт и обслуживание», — пояснил эксперт.

Колёсные бронемашины не способны заменить основные боевые танки в номенклатуре военной техники, но перед ними стоят другие задачи — быстрое перемещение для нанесения «хирургических» ударов и ведения разведки боем. Также они могут успешно применяться в антитеррористических и миротворческих операциях и в локальных конфликтах с низкой интенсивностью боевых действий.

На сегодня основной производитель и популяризатор подобных машин — это Франция, активно поставляющая колёсные танки в Африку, отметил Кнутов.

  • Французский колёсный танк AMX-10RC
  • © davric /Wikimedia

Так, французский ОПК ещё в начале 1970-х годов представил международной публике колёсный танк Panhard M8. Уже через несколько лет в серийное производство был запущен AMX-10RC (классифицируется как колёсный танк или тяжёлая бронемашина), который и по сей день эксплуатируется ВС Франции и некоторыми странами Азии, Африки и Ближнего Востока.

«Колёсные танки российского производства будут востребованы на международном рынке, потому что подобные машины уже успешно применяются в странах Африки и Азии, но производит их в основном Франция. Они востребованы и показывают хороший результат», — сообщил Юрий Кнутов.

Российские наработки

Стоит отметить, что в России идёт разработка колёсного танка и для нужд отечественных Вооружённых сил. Так, в 2018 году генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий рассказал о работах над платформой «Бумеранг», на основе которой будет создан и колёсный танк.

«В наших планах сегодня сделать на базе этой платформы колёсный танк. Это будет наше ноу-хау. Он будет иметь пушку большего диаметра. Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время», — сказал Красовицкий в интервью телеканалу «Звезда».

  • БМП на колесной платформе «Бумеранг»
  • © Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Юрий Кнутов считает, что в России такие машины будут востребованы в Воздушно-десантных войсках, а также в соединениях, которые расположены в стратегически важных районах с развитой инфраструктурой и дорогами. При этом у подобной техники будет и большой спрос за рубежом, добавил аналитик.

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«Экспортные перспективы будут очень хорошие. Ещё раз повторю, что на сегодняшний день только Франция активно производит и снабжает африканцев похожей техникой достойного уровня. Мы можем создать современную машину, которая превзойдёт французскую, будет дешевле и будет востребована в странах Африки и Ближнего Востока», — подчеркнул Кнутов.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил в беседе с RT, что для получения нового колёсного танка можно будет совместить колёсную платформу «Бумеранг» с башенным боевым модулем от танка «Спрут-СДМ1».

«Поставить боевой модуль от «Спрута» на колёсное шасси «Бумеранг» не представляет никакой проблемы. Многие страны обратят внимание на такие колёсные машины. Они легче, могут использовать большинство мостов и дорог и мобильнее, чем гусеничные», — уверен Литовкин.

Российские колёсные танки, безусловно, вызовут интерес на Ближнем Востоке и в некоторых развивающихся странах, считает собеседник RT.

«Это экспортно-ориентированные машины. В России широкое применение подобных танков нецелесообразно — невозможно двигаться по целине на колёсах, вся техника встанет в грязи. Но вооружённые конфликты, которые происходят на Ближнем Востоке и Африке, — это конфликты на «шоссе», там нужны колёса. Там есть спрос на российскую технику, которая будет максимально эффективна в подобных условиях», — заключил Литовкин.

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