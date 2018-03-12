Спрут: албанская наркомафия укрепила связи с итальянской Ндрангетой

Албания – главный перекрёсток наркотиков в Европе

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На состоявшейся 4 декабря прошлого года международной конференции «Парламентарии против наркотиков» глава МИД России Сергей Лавров отметил , что сращивание наркотрафика с терроризмом, питаемым деньгами от наркоторговли, стало реальностью наших дней. В Европе особая роль в наркобизнесе принадлежит албанской мафии, укрепившей в последнее время связи с итальянской преступной группировкой Ндрангета (‘Ndrangheta ‘ ). Албания стала главным европейским перекрёстком каналов транспортировки наркотиков. А спрут наркотрафика с участием албанцев и итальянцев опутал всю Европу.

Колумбийский товар для албанских наркоторговцев

Влиятельный немецкий еженедельник «Штерн» посвятил албанским наркокартелям один из своих февральских номеров. Албанская наркомафия считается самой мощной в Германии и зарабатывает сотни миллионов евро. В частности, «Штерн» рассказал, как в городе Лёррах (Германия, земля Баден-Вюртемберг) немецкие, французские и швейцарские полицейские целый год разрабатывали албанскую преступную группировку, занимавшуюся транспортировкой и торговлей героина. Велась круглосуточная прослушка мобильных телефонов, следили за передвижением нескольких десятков людей. В операции захвата участвовало 450 полицейских – банду арестовали.

Несмотря на это, уже через месяц героиновый бизнес снова процветал. Из Албании прислали новых «бойцов», кланы имеют в своем резерве сотни, если не тысячи людей, готовых в любой момент выполнить приказ своих боссов.

Немаловажная деталь – колумбийская и албанская наркомафии тесно взаимодействуют. «Колумбийский товар» идёт из Колумбии в Албанию напрямую морским путём. Paris Match называет Албанию «главным перекрёстком наркотиков в Европе».

Контейнер с кокаином в порту Дуррес, Албания

Фото: rts.rs

Недавно в албанском порту Дуррес полицейские, пишет Paris Match, обнаружили 631 килограмм колумбийского кокаина на сумму 180 миллионов евро. Кокаин перевозили вместе с большой партией бананов. Подробности операции не афишируются. «Кокаиновая посылка» в Албанию поступила от одного из самых влиятельных в Латинской Америке кланов Del Golfo, который насчитывает около 3000 боевиков. Руководит кланом Даиро Антонио Усуга, известный так же как Отониэль, – самый разыскиваемый человек в Колумбии, за голову которого власти дают 2 миллиона долларов.

Албания - главный перекрёсток наркотрафика в Европе

В январе в море неподалеку от албанского города Влёра на заброшенном катере обнаружили 2 тонны марихуаны. В прошлом году итальянские полицейские сумели арестовать 33 тонны албанского каннабиса. В Италию наркотики перевозят в основном морским путём, а по суше их переправляют в Грецию, в пограничный район Эпир. Там, по данным греческой полиции, у албанских наркокланов в прошлом году изъяли свыше 9 тонн марихуаны.

Схема транспортировки наркотиков из Албании

Источник: reportage.corriere.it

Самым опасным мафиозным кланом в Албании считается семья Кула, которая контролирует контрабанду наркотиков из Турции. Клан Брокай состоит из бывших сотрудников албанской секретной службы. Главный их козырь – связи со службами безопасности, таможенными службами, с влиятельными политиками, которые нередко имеют свою долю от прибыльного наркобизнеса. Между многочисленными албанскими мафиозными кланами идёт острая конкурентная борьба. Так, недавно в городе Шкодер попытались взорвать офис Люльзима Кулы, пострадали шесть человек, двое получили тяжёлые ранения.

Несколько албанских кланов, в их числе клан Абази и клан Борици, успешно сотрудничают с «коллегами» из «Республики Косово». Наркобизнес поделён по административным округам и муниципалитетам. Город Печ считается самым прибыльным. Здесь хозяйничают кланы Эльшани и Халити, чей бизнес связан с соседней Черногорией. Клан Сума действует в районе города Качаника и частично контролирует Македонию. Кланы Сулья, Агуши, Геци и Бабалия взяли под свой контроль Приштину, Митровицу и Джаковицу.

Ндрангета

В последние несколько лет наркодельцы из Албании и Косово наладили бизнес-связи с одной из самых влиятельных итальянских мафиозных группировок Ндрангетой, которая зародилась в конце XIX века в Калабрии – самой бедной провинции на юге Италии.

По различным оценкам, доходы Ндрангеты ежегодно составляют до 50 миллиардов евро. Зарабатывают в основном на торговле наркотиками, вымогательстве, азартных играх, рэкете, сутенёрстве, торговле оружием и ядерными материалами, на нелегальном движении капиталов. Есть и вполне легальные заработки – строительство, рестораны, пиццерии, розничная торговля, рынки. Сеть Ндрангеты делает большие деньги в крупнейших туристических центрах Европы, где бывают миллионы гостей со всего света. Во Флоренции, Риме, Венеции, Париже и других местах паломничества туристов наркотики можно купить в любое время суток. Часть ресторанов в этих центрах уже давно под контролем Ндрангеты и сицилийской Коза Ностры.

Арсенал Ндрангеты

Фото: trinixy.ru

Ндрагета проникла практически во все страны Европейского союза. В таких странах, как Голландия и Швейцария кланы наркотовговцев из Албании и Косово создали оптовый рынок. Обычно в Роттердаме наркокурьеры забирают небольшие партии «отравы» и с несколькими килограммами разъезжаются по соседним странам. Состав наркокурьеров постоянно обновляется. Скидывают партию в нужном месте «уличным» и до поры до времени «ложатся на дно». У большинства «уличных» есть собственная клиентура, она оповещается с помощью SMS, назначается место встречи, расчёт наличными, и наркотик, расфасованный в пакетики от 1 до 5 граммов, попадает к наркоману. Некоторых оптовиков и «уличных» иногда ловят, осуждают на тюремные сроки от 4 до 6 лет, но чаще приговаривают к условным срокам и штрафам в пределах 100 тысяч евро. При нелегальном обороте в сотни миллионов евро такие штрафы можно считать мелкими.

Арестованные члены Ндрангеты

Фото: ntacalabria.it

Территория Европы давно поделена преступными структурами на зоны, где, как правило, присутствуют мафиози из Албании и Косово. Они умеют договариваться с «нужными людьми» в аэропортах и морских портах, на железнодорожных вокзалах. Французские специалисты уверены, что почти 90 процентов выходцев балканских албанцев попадают под контроль мафии, созданной их же соплеменниками. Не брезгуют ничем: зарабатывают на малолетних проститутках, кражах дорогих и фешенебельных машин, на торговле оружием, воруют деньги с банковских карточек по всей Европе. Добрались албанские преступные кланы и до Туманного Альбиона. Европейцы до сих пор плохо понимают, что албанская мафия действует по правилам Kanun (турецкое слово, означающее «закон», «кодекс»), созданным ещё XV веке, где главными являются кровные связи, молчание, кровная месть.

Арест одного из боссов сети Ндрангета Антонио Пелле