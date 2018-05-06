«Спровоцировать гонку вооружений у американцев не получится»: зачем США воссоздают Второй флот

«Соперничество великих держав» подтолкнуло Соединённые Штаты к тому, чтобы восстановить Второй флот, расформированный в 2011 году. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон. Объединение, которое будет контролировать северо-западную часть Атлантического океана, начнёт работу 1 июля. По мнению экспертов, подобная тактика со стороны США наглядно демонстрирует, что растущий военно-морской потенциал России весьма беспокоит страны Запада. Какие угрозы несёт воссоздание Второго флота и как на это должна реагировать Москва — в материале RT.

Старый новый флот

В составе ВМС США будет воссоздан Второй флот, ликвидированный семью годами ранее с целью экономии. Об этом заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

«Наша стратегия национальной обороны ясно даёт понять, что мы вернулись в эпоху соперничества великих держав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться всё более сложной и ставит перед нами всё больше вызовов. Именно поэтому сегодня мы ставим на ноги Второй флот, чтобы среагировать на эти изменения, особенно в Северной Атлантике», — объяснил причины такого шага Ричардсон.

Заявление было сделано в ходе церемонии представления нового командующего силами флота ВМС США адмирала Криса Грэди, которая проходила на борту авианосца «Джордж Буш» на главной базе командования силами флота в Норфолке. По словам главкома ВМС США, в восстановлении Второго флота большую роль сыграли рекомендации предыдущего командующего силами флота ВМС США адмирала Филиппа Дэвидсона.

Второй флот — одна из оперативных единиц Военно-морских сил США, существовавшая с 1950 по 2011 год. В зоне её ответственности находились Восточное побережье Соединённых Штатов и прилегающая к Северной Америке и Гренландии северо-западная часть Атлантического океана.

Сейчас в составе американских ВМС существует ещё пять таких высших тактических объединений.

Шестой флот базируется в Средиземноморье, но отвечает за обширную зону в Восточной Атлантике, западной части Северного Ледовитого океана и на юго-западе океана Индийского. В зону ответственности Пятого флота входят Персидский залив и северо-восток Индийского океана. Седьмой флот должен контролировать оставшуюся акваторию Индийского океана и западную часть Тихого. Третий флот отвечает за зону, прилегающую к Тихоокеанскому побережью США. И наконец, корабли Четвёртого флота бороздят воды, окружающие страны Центральной и Южной Америки. Кроме того, есть ещё Десятый флот, отвечающий за поддержку остальных компонентов ВМС в области радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности.

Ранее, с 1946 по 1973 год, существовал ещё Первый флот, отвечавший за западную часть Тихого океана. А в годы Второй мировой войны действовали также Восьмой, Девятый, Одиннадцатый и Двенадцатый флоты. Помимо этих оперативных флотов в США также существуют два вышестоящих оперативно-стратегических объединения: Тихоокеанский флот и командование силами флота (бывший Атлантический флот). Последние не только осуществляют управление оперативными флотами, но и обеспечивают эти структуры кораблями и личным составом, которые обновляются на ротационной основе.

«Четвёртая битва за Атлантику»

В годы холодной войны Второй флот отвечал за подготовку кораблей и личного состава для других оперативных флотов. Кроме того, именно его корабли блокировали Кубу в ходе Карибского кризиса 1962 года, принимали участие в американском вторжении на Гренаду в 1983-м и в операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Командование Второго флота ВМС США начнёт работу 1 июля. Планируется, что поначалу в штабных структурах будут работать 11 офицеров и 4 военнослужащих в звании рядовых и сержантов. Позже возможно увеличение штата до 85 офицеров, а также 164 рядовых и сержантов и 7 гражданских.

Какими силами и средствами будет располагать воссозданное оперативное объединение, пока не сообщается. Однако на момент расформирования в 2011 году у Второго флота было 126 боевых кораблей и почти 90 тыс. человек личного состава, а также 4,5 тыс. самолётов и вертолётов.

«Мощнейшая группировка, которая была у них в 1990-х годах в Северной Атлантике, была нацелена на отслеживание стратегических подводных лодок. Развитие подводного флота в нашей стране дало толчок к тому, чтобы её усилить, — заявил в интервью RT военный эксперт, контр-адмирал в отставке Владимир Богдашин. — Главный противник, по их мнению, — это Россия, и прежде всего наши стратегические подводные лодки».

В 2016 году американский адмирал Джеймс Фогго, возглавляющий ныне командование объединёнными силами НАТО в Неаполе, на страницах журнала Proceedings Военно-морского института США заявил о «четвёртой битве за Атлантику».

По его словам, первые две вели США и Великобритания с подводным флотом Германии. Третья битва за Атлантику шла в форме противодействия ВМФ СССР и сил НАТО в годы холодной войны. Теперь же наступило время нового напряжённого противостояния, где с одной стороны действуют ВМС стран НАТО, а с другой — стремительно модернизирующийся российский флот, особенно его подводный компонент.

«Подводные лодки Российской Федерации — одна из самых серьёзных угроз, с которыми сталкивались Соединённые Штаты, — утверждает Фогго. — Нам снова бросают вызов эффективные, боеспособные и технически продвинутые подводные силы России. Российские подводные лодки бороздят Атлантику, проверяют наши оборонные системы, ставят под вопрос наше господство на море и подготавливают сложное подводное поле битвы, чтобы добиться преимущества в будущих конфликтах».

Подводная лодка «Александр Невский»

РИА Новости

© Ильдус Гилязутдинов

В конце апреля американское издание Popular Mechanics сообщило, что российский подводный флот превзошёл американский по количеству субмарин (72 российские против 71 американской). 19 апреля 2018 года главком ВМФ адмирал Владимир Королёв заявил, что сейчас строится более десятка новых многоцелевых атомных подводных ракетоносцев для российского флота.

США, в свою очередь, в декабре прошлого года начали восстанавливать базу времён холодной войны Кеблавик в Исландии, чтобы разместить там разведывательные самолёты P-8 Poseidon, способные отслеживать подводные лодки.

Северный противовес

Несмотря на то что зона ответственности Второго флота ВМС США напрямую не соприкасается с морскими границами России, в американских СМИ слова адмирала Джона Ричардсона о конкуренции великих держав были интерпретированы как явный намёк на противостояние с РФ.

Так, CNN отмечает, что Второй флот воссоздаётся «на фоне напряжённости в отношениях с Россией».

«Новое командование ВМС США держит Россию на мушке», — в свою очередь, утверждает издание Defense News.

Reuters связывает изменения в командной структуре ВМС США с усилением активности России на Балтийском море, в Северной Атлантике и Арктике.

Агентство отмечает, что одновременно с решением о воссоздании Второго флота Пентагон 4 мая 2018 года официально предложил разместить в Норфолке новое атлантическое командование НАТО. Представитель Минобороны США Джонни Майкл мотивировал этот шаг всё тем же «соперничеством великих держав», которое якобы спровоцировала «возрождающаяся Россия». Как отмечает издание Business Insider, в случае конфликта с нашей страной именно эта структура будет отвечать за переброску американских войск в Европу.

«Арктика и Северная Атлантика становятся зоной демонстрации силы, — отметил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Россия чётко обозначила свои интересы в Арктике и Северной Атлантике. Тем более что Запад очень высоко оценивает наш Северный флот».

Эксперт отмечает, что именно Северный флот обладает наибольшими возможностями для «проецирования силы» в другие регионы мира. Это единственный из четырёх флотов ВМФ России, имеющий статус оперативного стратегического командования вооружённых сил наряду с четырьмя военными округами. Корабли Северного флота, в том числе тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», принимали и принимают активное участие в антитеррористической операции в Сирии, антипиратских акциях у берегов Сомали, а также регулярно совершают дальние морские походы.

Ракетный крейсер «Пётр Великий» в порту сирийского города Тартус

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Естественно, что американцы создают систему, которая будет пытаться блокировать действия Северного флота, и воссоздание Второго флота как раз к этому и относится», — утверждает Коновалов.

Ответ Москвы

«Развитие Второго флота даёт толчок к усилению агрессивной позиции стран НАТО в Европе, — утверждает Владимир Богдашин. — Это повысит уровень угрозы для нашей страны».

С точки зрения эксперта, главной проблемой для России станет развёртывание в новых районах стратегических атомных подводных лодок, предназначенных для нанесения ядерного удара по России.

«Нам придётся разворачивать группировку своих сил в Северной Атлантике и держать там в том числе и корабли непосредственного слежения», — считает Богдашин.

В свою очередь, Коновалов отмечает, что текущих мер по усилению ВМФ России вполне достаточно для сдерживания американской угрозы.

«У нас есть своя собственная система развития вооружённых сил, в том числе и военно-морской составляющей. Нам не надо ничего перестраивать и как-то реагировать на американцев. Напротив, это они реагируют на нас, и это очень хорошо, это знак, что Россия всё делает правильно», — считает эксперт.

По словам Коновалова, «попытка спровоцировать какую-то гонку вооружений американцам не удастся».

В настоящее время Россия ведёт активное военно-морское строительство, нацеленное на создание океанского флота. На селекторном совещании в Минобороны 3 мая российский военный министр Сергей Шойгу отметил, что до конца этого года Военно-морской флот России получит шесть новых и четыре отремонтированных корабля. Кроме того, для борьбы с авианосными группами противника предназначен новейший гиперзвуковой комплекс «Кинжал», не имеющий аналогов в США.