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«Спровоцированное извне обострение»: в Кремле заявили, что Венесуэла не обращалась за помощью к России

25 января 2019, 16:54  •  21 • В мире
Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро не обсуждали финансовую или военную помощь Каракасу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Москве считают, что события в латиноамериканской республике — спровоцированное извне обострение политического кризиса. В интервью RT бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа подчеркнул, что во внутренние дела Венесуэлы вмешиваются США. Он считает возмутительным тот факт, что Вашингтон поддержал самопровозглашённого «президента». В свою очередь, посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отметил, что никогда прежде Соединённые Штаты так открыто не пытались устроить госпереворот.
 
Reuters © Isaac Urrutia
 

Венесуэла не просила Россию о какой-либо помощи в связи с попыткой захвата власти в стране. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с законным главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер выразил поддержку президенту и правительству этой страны.

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога», — приводит пресс-служба Кремля точку зрения российского президента о ситуации в Каракасе.

Сообщалось, что Путин выступает за поиск решений в рамках конституционного поля и за преодоление разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога.

В российском МИД также подчёркивают, что вопрос об угрозе иностранного вторжения в Венесуэлу ставит не Москва — эти высказывания звучат из Вашингтона. Ведомство предупредило, что нельзя допустить воздействия извне, тем более военного, на ситуацию в Каракасе.

«Спланировано и хорошо подготовлено»

 

Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, проигнорировав законы, выборы и процедуры, заявил в беседе с RT бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

«Появился вдруг какой-то человек — и его полномочия уже признают 11 латиноамериканских государств и Соединённые Штаты», — сказал Корреа.

Эти страны открыто выступили за государственный переворот, подчёркивает политик.

«Что если завтра США не понравится ещё какое-нибудь правительство — демократическое или недемократическое? Они поддерживают самопровозглашённого президента и хотят, чтобы его признал весь мир… Происходящее просто невероятно!» — заключил бывший президента Эквадора.

События в Венесуэле были спланированы заранее, считает директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Мы видим: столь поспешное признание самопровозглашённого президента сo стороны тех, кто проживает в Вашингтоне, означает, что развитие всех событий было спланировано и хорошо подготовлено. И в этом смысле мы были сильно разочарованы», — рассказал он в беседе с RT.

Как отметил дипломат, со стороны различных внешних сил звучат заявления, которые могут быть расценены не иначе как призывы к хаосу и внутреннему расколу в стране.

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Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил в интервью RT, что действия США в ситуации вокруг Венесуэлы можно назвать только вмешательством.

«Грубое, хамское вмешательство со стороны США. Даже, можно сказать, невиданное — в такой форме. Они делали это, но иначе. А тут прямо, не скрываясь. Мы видели, как во вторник, например, вице-президент этой страны, этой империи — США — высказался в своём аккаунте в Twitter, открыто призывая к государственному перевороту против конституционно избранного президента Николаса Мадуро», — сказал дипломат.

По словам посла, нужно исходить из существующих в Венесуэле конституционных норм.

«Наша Конституция не предусматривает самостоятельного назначения какого-либо президента, тем более из Ассамблеи. Национальная ассамблея несёт совсем другие функции, в которые входит поддержание равновесия сил в нашей стране», — добавил дипломат.

Он считает, что возникшая ситуация — это результат выполнения инструкций и планов, которые были разработаны Государственным департаментом США.

«Это совершенно нелепо, невиданно — думать, что мы можем хотя бы выслушать или принять человека, который самопровозгласил себя президентом», — заключил дипломат.

«Это миссия Государственного департамента»

 

Вскоре после начала протестных акций в Венесуэле 21 января законный президент республики Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В ответ Вашингтон заявил, что Мадуро якобы не обладает нужными для этого полномочиями, поскольку Соединённые Штаты признали временным президентом Хуана Гуаидо.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о причинах, по которым Вашингтон намерен сохранить дипломатическое присутствие в Венесуэле.

«Причина, по которой мы хотим остаться там, заключается в том, что нам нужна сильная, демократическая Венесуэла. Мадуро слишком долго допускает ситуацию, при которой его народ живёт в условиях гуманитарного кризиса, в катастрофических условиях. Это миссия Государственного департамента», — заявил Помпео.

На территории Венесуэлы четвёртый день продолжаются беспорядки. Представители неправительственной организации «Уголовный форум» заявили, что к 25 января во время манифестаций задержаны 364 человека. Сообщается, что в ходе столкновений погибли 26 человек.

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