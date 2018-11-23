«Спроси у своих спецслужб»: Лавров вспомнил, как Тиллерсон отказался говорить на тему «российского вмешательства» в выборы

В ходе встречи с модератором конференции «Средиземноморские диалоги» глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что ему так и не удалось получить от экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона уточнения якобы «неоспоримых фактов» вмешательства РФ в американские выборы.

По словам российского министра, США, Великобритания и другие западные страны, обвиняя РФ в чем-либо, занимают одинаковую позицию - утверждают, что располагают некими фактами, но отказываются их раскрывать. Москва же готова вступать в диалог и обсуждать возникшую проблему.

«В ответ мы слышим: «Нет-нет, мы ничего вам не дадим. Во-первых, это секретная информация, во-вторых, вы сами знаете, что сделали это», - цитирует Лаврова официальный представитель ведомства Мария Захарова в соцсетях.

В частности, именно в таком ключе высказался бывший глава Госдепартамента США Тиллерсон. Он порекомендовал Лаврову обратиться за фактами к российским спецслужбам, заявив, что им все известно о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Глава МИД РФ также выразил удивление по поводу того, что при возникновении каких-либо вопросов к Москве страны Запада адресуют их прессе, а не задают напрямую.