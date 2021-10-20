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Спрос на навыки: почему в России наблюдается переизбыток юристов и экономистов

20 октября 2021, 07:30  •  37 • В России
Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда (ВНИИ труда) сообщили, что в стране наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием в сфере бизнеса, права и администрирования — в том числе экономистов и юристов. По словам представителей учреждения, такой тренд существует не первый год и обусловлен тем, что спрос на рынке труда сегодня формируется не на профессии, а на навыки — работодатель заинтересован в определённых компетенциях со стороны соискателя. Как объяснили опрошенные RT эксперты, ситуация также отягчается сокращением спроса на специалистов начального уровня из сферы экономики и юриспруденции.
 
Российские студенты на лекции РИА Новости © Евгений Биятов
 

Во ВНИИ труда рассказали, что в России наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием в сфере бизнеса, права и администрирования. 

«Если говорить о конкретных профессиях, то это юристы, экономисты, финансисты. Количество безработных специалистов этих профессий существенно превышает число соответствующих вакансий в службе занятости населения. Среди соискателей есть и недавние выпускники», — пояснили RT представители учреждения.

Ситуация на рынке обусловлена не тем, что перечисленные профессии больше не актуальны, а тем, что требования к представителям этих специальностей меняются. Как объяснили эксперты, спрос формируется не на сами профессии, а на определённые навыки и компетенции. 

«Например, экономисту для того, чтобы сделать расчёты по инвестиционному проекту, оценить его эффективность, нужно владеть навыками проектирования в конкретной отрасли. Требуются узкопрофильные сотрудники, имеющие соответствующий опыт работы. При этом найти подходящего специалиста, даже если это вакансия с хорошим зарплатным предложением, нелегко», — отметили в институте.

Впрочем, принимая во внимание темпы развития экономики, конкуренция за квалифицированные кадры среди работодателей будет лишь возрастать, заключили представители учреждения.

Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова в разговоре с RT подтвердила, что ситуация с переизбытком юристов и экономистов на рынке вакансий действительно существует, однако она не нова.

«В финансах и юриспруденции продолжается сокращение спроса на специалистов начального уровня. Вузы выпускают специалистов больше, чем нужно рынку, особенно в условиях, когда многочисленные рутинные процессы автоматизированы. И это при том, что количество бюджетных мест в вузах в сферах финансов, экономики и юриспруденции ежегодно сокращается», — объяснила эксперт, уточнив, что сегодня, как и в нестабильный период 2014 года, спрос растёт на продвинутых аналитиков и специалистов с опытом антикризисного управления.

  • Офисный сотрудник
  • © Photo Alto / Legion-media

Со своей стороны, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков отметил, что откликов на подобные вакансии на сайтах по поиску работы очень много — до нескольких сотен в день.

«На одну такую опубликованную вакансию работодатель в течение трёх-четырёх дней получает больше 100 откликов, а иногда их количество в первый день доходит до 500», — сказал он в беседе с RT, не исключив, что подобная тенденция сохранится в будущем.

При этом эксперт предположил, что переизбыток предложения может быть вызван не только растущим спросом на определённые навыки и компетенции, а рядом более общих причин.

Во-первых, вузов с экономическим или юридическим уклоном в России значительно больше, чем, например, технических — отсюда большее количество выпускников. Во-вторых, абитуриенты зачастую зависят от консервативных взглядов своих родителей на вопросы, связанные с получением образования. По словам Ветеркова, многие до сих пор считают, что профессия экономиста или финансиста всегда будет востребованной.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что Россия является одним из мировых лидеров по доле населения с третичным образованием — высшим и специальным, в том числе с экономическим и юридическим.

Однако, по мнению эксперта, проблема здесь не в том, что специалистов с таким образованием много, а в том, что уровень их навыков и компетенций не всегда соответствует высоким стандартам, которые предъявляют к ним работодатели.

«К сожалению, по качеству компетенций, уровню знаний у нас их (специалистов. — RT) не так уж много. Несмотря на то что мы занимаем первое место по третичному образованию, наши университеты в большинстве своём не входят в международные вузовские рейтинги», — уточнил Остапкович в разговоре с RT.

Востребованными будут интеллектуально сложные профессии

Ещё в начале 2018 года экс-заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова выступила с критикой российских вузов за то, что образовательные учреждения готовят избыточное количество юристов и экономистов.

«Это самые крупные сегменты, по которым российские вузы продолжают готовить студентов. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приёма планируются, сверяются с регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего нужно выпускать в десять раз больше юристов и экономистов? Чтобы они не нашли потом работу?» — задалась вопросом она.

Ситуация усугубляется и тем, что, согласно данным, приведённым в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report), к 2025 году специалистами, наименее востребованными среди российских работодателей, станут именно рядовые сотрудники бухгалтерии, аудиторы, юристы, секретари и другие.

  • Информационные технологии
  • Gettyimages.ru
  • © shapecharge

В то же время самыми перспективными в ближайшие десять лет станут профессии, связанные с биотехнологиями и IT.

Так, по словам аналитиков сервиса по поиску работы hh.ru, в их число войдут проектировщики умной среды, биоинженеры, биофармакологи, эксперты в области кибербезопасности, робототехники, альтернативной энергетики, нейропсихологи, а также архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.

Как объяснил RT эксперт в сфере HR, рынка труда и построения карьеры Андрей Алясов, в будущем те профессии, которые не являются сложными технически или интеллектуально, действительно могут столкнуться с определёнными рисками, в том числе из-за фактора автоматизации.

«И наоборот, всё, что является интеллектуально сложным, будет очень здорово и сильно процветать, потому что роботами должен кто-то управлять, создавать их, писать для них алгоритмы, подходы — именно здесь потребуется привлечение квалифицированных специалистов», — добавил он.

Также на russian.rt.com «Вызывает интерес у многих»: в России предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям

Георгий Остапкович также выразил мнение, что человеческие знания в области экономики и юриспруденции будут нужны всегда, единственное, что может измениться в будущем, — их функционал.

«При этом профессии, которые обретут особую популярность, будут иметь отношение к большим данным — это специалисты в области информационных технологий, владеющие информационным ресурсом, которые могут, например, составлять перспективные стратегические планы», — заключил эксперт.

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