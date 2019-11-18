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«Спрос будет возрастать»: какие перспективы у России на рынке вооружений Ближнего Востока

18 ноября 2019, 00:24  •  70 • В России
Ближневосточные государства проявляют интерес к российским средствам ПВО и самолётам. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на проходящем в эти дни авиасалоне Dubai Airshow 2019. В частности, Москва обсуждает с партнёрами из ОАЭ модернизацию поставленных ранее зенитных комплексов «Панцирь-С1». Также ведутся переговоры о поставках боевых самолётов Саудовской Аравии и Турции. Эксперты ожидают, что в ближайшее время Россия получит новые крупные контракты. Спрос на отечественное вооружение, как считают аналитики, вызван, в том числе, террористической угрозой, которая сохраняется в ближневосточном регионе.
 
Элементы комплекса С-400 для турецкой армии © TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP
 

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал журналистам об интересе иностранных государств к российским средства ПВО. Он сообщил, что организация получила 15 обращений на поставку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1».

«В связи с универсальностью и высокой эффективностью многие страны интересуются данным комплексом. Всего на «Панцирь-С1» имеется свыше 15 обращений инозаказчиков, в том числе несколько обращений от стран Ближнего Востока», — заявил Шугаев в ходе международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019, который открылся 17 ноября. 

Российские ЗРПК стоят на вооружении Алжира, Ирака, Сирии, ОАЭ, Омана, Иордании и Бразилии. По словам Шугаева, в настоящее время Россия прорабатывает с Объединёнными арабскими эмиратами вопрос модернизации ранее поставленных «Панцирей-С1».

Также в ФСВТС не исключили, что Россия примет участие в выстраивании национальной системы ПВО Саудовской Аравии. В 2017 году Москва и Эр-Рияд заключили контракт на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) дальнего действия С-400 «Триумф», сейчас согласовываются условия вступления в силу данного соглашения. В перспективе королевство может получить и другие средства ПВО.

«С Саудовской Аравией в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов», — отметили в ФСВТС.

«Анализируют результаты боевого применения»

В сентябре в интервью RT Дмитрий Шугаев заявил, что портфель заказов ближневосточных стран на продажу российской военной продукции составляет $20 млрд при общем объёме $55 млрд. Как ожидает глава ФСВТС, значение региона для отечественного оружейного экспорта будет возрастать. В частности, РФ рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

На Dubai Airshow 2019 Россия представила широкий спектр вооружений: самолёты Су-35С, Су-57Э, МиГ-35, Су-32 (Су-34), Як-130, вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-26, Ми-38, Ка-52, Ка-29, средства ПВО С-400, модернизированный «Панцирь-С1М», «Тор-М2КМ», «Бук-М2Э» и «Бук-M3» («Викинг»).

Также на авиасалоне продемонстрированы новейшие российские комплексы противодействия малым и сверхмалым беспилотникам и новая радиолокационная станция (РЛС) для наблюдения за космическими объектами «Сула». Общая площадь российской экспозиции превышает 750 кв. м.

  • Выставочный стенд с российской военной продукцией
  • © ROSTEC

«Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов», — сказал перед началом работы Dubai Airshow 2019 генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

В середине сентября атаке беспилотников и крылатых ракет подверглись объекты саудовской компании Saudi Aramco. После удара ежесуточный объём добычи нефти в Саудовской Аравии временно упал на 5,7 млн баррелей. Ответственность за диверсию взяли на себя йеменские повстанцы, однако Эр-Рияд возложил вину за нападение на Иран. 

«Атака на объекты Saudi Aramco вызвала огромный переполох, причём не только в саудовском королевстве. Этот инцидент продемонстрировал, какой громадный ущерб могут нанести весьма примитивные средства. Я думаю, что защита от них стала головной болью правительств многих государств региона. Чтобы предотвращать подобные диверсии, требуется новый подход к организации противовоздушной обороны», — полагает Корнев.

Как прогнозирует эксперт, велика вероятность, что страны Ближнего Востока обратятся, прежде всего, к российскому опыту отражения атак дронов, которые регулярно происходят в Сирии на авиабазу Хмеймим. Помимо ударных беспилотников отечественные зенитные комплексы сбивают снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По данным Минобороны РФ, по состоянию на конец сентября с начала текущего года расчёты ЗРК российской армии перехватили 58 БПЛА и уничтожили 27 снарядов террористов. Как подчеркнул официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, «эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета».

«Очевидно, что ближневосточные страны, включая таких богатых игроков, как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, анализируют результаты боевого применения российского вооружения в целом и средств ПВО, в частности. В сирийской операции были проверены сотни образцов, большая часть выявленных недостатков устранена, многие образцы модернизированы или находятся на этапе обновления», — пояснил Корнев.

По итогам боевого применения в Сирии эксперт ожидает от ближневосточных государств спрос на отечественные РЛС, ЗРК, самолёты, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматизированные системы управления (АСУ), противотанковые комплексы и бронетехнику.

«Важным преимуществом российских вооружений, к примеру, средств ПВО, является то, что они могут сопрягаться с иностранной техникой. К тому же, по некоторым характеристикам отечественные экспортные образцы зачастую эффективнее зарубежных аналогов», — добавил Корнев.

В конкуренции с США

Из заявлений Дмитрий Шугаева на Dubai Airshow 2019 следует, что ближневосточные государства испытывают большой интерес к авиационной технике. В частности, с Саудовской Аравией обсуждаются поставки истребителей Су-35 и разработка нового самолёта на базе МиГ-29. Также по поводу сотрудничества в области боевой авиации Москва ведёт переговоры с Анкарой.

«Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны (РФ и Турция. — RT) ведут технические переговоры по самолёту поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению. С учётом имеющихся компетенций в производстве нашего самолёта пятого поколения (Су-57) Россия могла бы поучаствовать в этом проекте (имеется в виду программа перспективного турецкого истребителя TF-X. — RT)», — сообщил Шугаев.

  • Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости
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Глава ФСВТС подчеркнул, что вопрос возможной поставки Су-57 «может рассматриваться» только по достижении «первоначальных потребностей» в этом истребителе Воздушно-космических сил РФ. В августе на авиасалоне МАКС-2019 (Жуковский) президент РФ Владимир Путин продемонстрировал отечественный самолёт турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

14 ноября газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Египет намерен продолжить закупку российских военных самолётов. В статье, в частности, упоминался истребитель Су-35. По информации газеты, узнав о таких намерениях, Пентагон и Госдепартамент США отправили Каиру совместное письмо, в котором пригрозили санкциями в случае заключения новых контрактов с РФ.

Военный эксперт Юрий Кнутов констатировал, что ближневосточные государства находятся под мощным политическим давлением Соединённых Штатов. Однако, по его мнению, угрозы Вашингтона не возымеют действия на Египет, Алжир, ОАЭ и других традиционных партнёров РФ в регионе. Кроме того, военно-техническое сотрудничество с Москвой наверняка продолжит Турция.

«Ближневосточные государства, которые постоянно покупают наше оружие, а также Анкара, вряд ли уступят американцам. Правда, под угрозой срыва могут оказаться переговоры и сделки с Саудовской Аравией. Её интерес к российским вооружениям очевиден, но влияние Вашингтона на Эр-Рияд чрезвычайно велико. На протяжении десятилетий Саудовская Аравия остаётся главным покупателем заокеанского оружия», — пояснил Кнутов.

Однако в целом эксперт положительно оценивает перспективы развития российского оружейного экспорта на пространстве Ближнего Востока. Конкурентными преимуществами РФ являются относительно невысокая цена продукции, её качество и прозрачный характер сделок.

«Россия, в отличие от США, поставляет оружие без так называемых закладок, которые позволяют продавцу превращать экспортную военную технику в груду железа. Также Москва часто идёт навстречу партнёрам в области передачи технологий и локализации производства. В текущей ситуации спрос на оружие на Ближнем Востоке будет возрастать, и у нашей страны хорошая возможность заключить новые крупные контракты», — подытожил Кнутов.

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