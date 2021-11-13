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Справиться с мигрантами Литве поможет Украина

13 ноября 2021, 01:35  •  97 • В мире
Науседа и Зеленский договорились «оказывать давление на ЕС»
Миграционный кризис у польской границы с Белоруссией продолжается – мигранты обустроились, как могли, в палаточном городке и намерены попасть на территорию Евросоюза. Хотя Польша их интересует только как транзитная страна, цель беженцев – богатая Германия.
Как решить эту проблему, в Брюсселе не знают, там единственным средством видят введение нового – пятого – пакета санкций в отношении Белоруссии, к чему усиленно призывают страны Балтии и Польша. Минск предлагает сесть за стол переговоров, чтобы вместе решать общую проблему и в ЕС уже подумывают над этим предложением.
«На фоне обострения ситуации на белорусско-польской границе власти Беларуси получают сигналы из Евросоюза о необходимости установления диалога для решения проблемы. Установить контакты предлагается тайно, поскольку в ЕС не знают, как выйти из тупика, когда, с одной стороны заявляется о нелегитимности Минска, а с другой – вести переговоры больше не с кем»,
– цитирует литовская газета «Обзор» главу МИД Белоруссии Владимира Макея.
Однако президент Литвы Гитанас Науседа, узнав о подобной «слабости» Евросоюза – желании начать переговоры с Минском, возмутился и потребовал решать проблему своими силами, а не с помощью «нелегитимного диктатора».
Он напомнил, что Евросоюз сам признал прошедшие в Белоруссии президентские выборы незаконными.
«Интересно, как может Евросоюз начать переговоры с Александром Лукашенко, если после выборов весь ЕС – не отдельные его страны – заявил, что выборы являются незаконными, выборы были не прозрачными, их результат мы не признаём. Это означает, что Александр Лукашенко является нелегитимным президентом Беларуси. Евросоюз не разговаривает с главами стран, которые являются нелегитимными»,
– негодует Гитанас Науседа.
По его мнению, решить миграционный кризис можно только дальнейшим давлением на Минск и ужесточением санкций, а заодно следует наказать и Россию с Турцию – ввести санкции в отношении авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
Зато Науседа уверен – решить проблему поможет «братская» Украина и позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, с которым обсудил скопление мигрантов на польской границе. А ещё они вместе обругали Россию и Белоруссию, пожалели Михаила Саакашвили, оказавшегося на родине за решёткой и договорились «координировать свои действия» по преодолению миграционного кризиса.
«Стороны пришли к единому мнению, что ухудшение ситуации на границе требует безотлагательных решений и действий на европейском и международном уровне, поэтому необходимо скоординировать действия и оказывать давление на ведомства ЕС и международное сообщество»,
– говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.
Каким образом (и по какому праву) Киев будет «оказывать давление на ведомства ЕС», не уточняется.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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