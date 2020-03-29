Справится ли Молдова с коронавирусом?

Власти рассматривают возможность введения комендантского часа

Эпидемия коронавируса в Молдавии растёт, как и предсказывали медики. По их мнению, эпидемия пока только набирает обороты, до пика ещё далеко.

Согласно официальной статистике, 28 марта в стране зафиксировано 199 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, среди них 35 работников системы здравоохранения (врачи, медсёстры, санитарки и водитель скорой помощи), два летальных случая.

Эксперты же говорят, что заражённых на самом деле намного больше. По разработанной математической модели два летальных случая в Молдове означают в реальности 1600 заражённых коронавирусом. Учитывая это, уже не кажутся лишними все те ограничения, которые ввело правительство Молдовы.

Наконец-то было принято здравое решение тестировать всех вернувшихся из-за границы молдаван на наличие у них коронавируса. Вот только принято это решение поздно – 15 тысяч уже въехало в страну. Большинство из них прибыло из Италии, разъехавшись по молдавским сёлам, в которых и фельдшер-то есть не везде.

Ещё один вопрос – хватит ли на всех прибывающих экспресс-тестов? Известно, что подаренные тесты из Китая плохого качества и их результатам нельзя верить, с этим уже столкнулись многие европейские страны.

Хорошая новость пришла 27 марта – в аэропорт Кишинёва прибыл спецрейс из Москвы, которым доставлены на родину не только граждане Молдовы, но и 10 тысяч тестов для диагностики коронавируса.

«Эти тесты позволяют получить результат в течение двух-четырёх часов и уже хорошо зарекомендовали себя в России и других странах. Хочу отметить, что это только первая партия медицинского груза, предназначенного Республике Молдова. Выражаю искреннюю благодарность руководству Российской Федерации за оказание этой помощи, а также за решение о выдаче Молдове кредита в размере 200 млн евро на ремонт дорог»,

– написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Но это не решит всей проблемы – остро не хватает не только тестов, нет возможности обеспечить качественными средствами защиты весь медицинский персонал.

И хотя в Республиканской клинической больнице большой запас медицинских перчаток и защитных масок, но врачи ими не пользуются – и перчатки, и маски рвутся и расползаются ещё до того, как их одевают. За что медики говорят «спасибо» представителям правительства Майи Санду, подписавшим контракты на покупку четырёх миллионов медицинских перчаток, пользоваться которыми невозможно.

Сейчас правительство пытается залатать уже существующие дыры, выделив из резервного фонда 36 миллионов леев для покупки средств защиты для медицинских работников.

Ожидается, что Китай и Россия продолжат оказывать помощь в поставке медикаментов и оборудования, такую же помощь обещала предоставить и Швейцария. МВФ пообещал выделить Молдове $100 млн на борьбу с эпидемией.

«Учитывая тот факт, что пик эпидемии ещё впереди, а усталость неподготовленной к стрессовым нагрузкам системы здравоохранения накапливается и предел прочности уже близко, можно сделать вывод – самостоятельно Молдавии не справиться. Властям следует задуматься об обращении к международным партнёрам с просьбой предоставить не только материально-техническую помощь, но и человеческие ресурсы»,

– такой пессимистичный прогноз делает журналист Марина Драгалин.

Тем временем в Молдавии рассматривают возможность введения ещё более жёстких мер по борьбе с эпидемией, в том числе – введение дневного комендантского часа с 12 до 17 часов.

«Если не будет изменений, то людям будет запрещено появляться в общественных местах, передвигаться, кроме необходимых мер, которые будут описаны. В случае острой болезни, похороны или другие необходимые меры»,

– сообщил министр обороны Александр Пынзарь в эфире передаче «В центре внимания» на телеканале PublikaTV.

На фоне всей этой непростой ситуации в Молдове не слышно поддержки от Евросоюза.

«С момента начала эпидемиологического кризиса в нашей стране глава представительства ЕС Петер Михалко натурально выпал из медиапространства. От него нет никаких инициатив, предложений помощи, да даже банальных слов поддержки. Это удивляет, ведь евроинтеграция является «альфой и омегой» всей политической жизни Молдовы с 2009 года. Но сейчас Молдова реально нуждается в помощи. Это не тот кризис, с которым мы можем справиться самостоятельно. А так уж получилось, что больше десятилетия в головы молдаван вбивали простую мысль: там, в ЕС, нас поддерживают, и в случае беды Брюссель нас не бросит. Пандемия жестоко рушит этот миф. Каждый сам за себя – вот какой принцип возобладал в Евросоюзе, когда дело приняло серьёзный оборот. Поэтому не стоит удивляться, что ЕС самоустранился от помощи Молдове, а его представитель принял «обет молчания». Видать, сказать ему попросту нечего»,

– констатирует политолог Семён Албу.