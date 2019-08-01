Справились без миллиона? Американские СМИ заявили, что "дорогая добыча" в виде сына бен Ладена уже мертва

О том, что наиболее вероятный преемник "террориста номер один" Хамза бен Ладен теперь мертв, сообщил американский телеканал NBC. При этом журналисты сослались на источник в Белом Доме, контактирующий с разведкой.

Еще пару лет назад в ФБР говорили, что Хамза бен Ладен готов к тому, чтобы возглавить террористическую организацию, во главе которой стоял его отец. Усама бен Ладен, напомним, был убит в результате спецоперации в 2011 году.

После смерти отца его преемник то и дело появлялся на видеозаписях различного рода (чаще это были ролики пропагандирующего толка) и напоминал о себе. В Госдепе в прошлом году объявили награду в размере 1 млн долларов – эти деньги мог получить тот, кто помог бы установить местонахождение Хамзы.

Пока информация о смерти сына бен Ладена официально не комментировалась. Неизвестно, как и при каких обстоятельствах погиб Хамза, в случае если сообщения правдивы, и причастны ли к этому американцы.