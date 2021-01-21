Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам

Автор:

Андрей Перла

Как политический обозреватель я время от времени испытываю разочарование в себе. Обидно, знаете ли, понимать, что твои прогнозы разошлись с реальным развитием событий. Примерно год назад я был неправ. Я предполагал, что создание новых партий, в принципе годных для получения 5% на парламентских выборах, – это "всерьёз и надолго", и возражал коллегам, которые полагали, что "внутренняя политика" быстро наиграется либо ей сообщат, что она наигралась.

Если это был спор оптимиста с пессимистами, то пессимисты были совершенно правы. Сейчас только три из четырёх созданных в 2019-2020 годах партий - "Новые люди", "За правду" и "Зелёная альтернатива" всё ещё на поле. "Партия прямой демократии" уже официально объявила, что в выборах участвовать не будет. Однако какие-то шансы попасть в Думу сегодня сохраняются только для "Новых людей", причём с каждым днём всё более шаткие – у этой партии есть грамотные политтехнологи, но нет никакого послания, которое можно было бы донести до людей. "Зелёные" способны привлекать к себе внимание избирателей лишь время от времени и локально, когда в каком-нибудь регионе обостряется экологическая обстановка. "В мирное время" потолок этой партии – едва ли 3%.

Где проценты патриотов?

"За правду" во главе с известным писателем Захаром Прилепиным больше года подавалась публике как левый патриотический проект. Но партия, что называется, "не взлетела". Нет, место в региональном законодательном собрании, необходимое, чтобы участвовать в выборах в Государственную Думу без дополнительного сбора подписей, она получила. Но шансы самостоятельно преодолеть 5%-ный барьер и сформировать фракцию выглядят менее чем призрачными.

Актуальный рейтинг "За правду", по-видимому, хуже, чем у таких "старых" малых партий, как "Партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Родина", а те едва-едва могут претендовать на 3%, достаточных чтобы следующие пять лет получать деньги из государственной казны.

Это очень жаль, поскольку сама по себе патриотическая идея могла бы, по мнению большинства моих коллег, политологов и политических консультантов, объединить очень значительные силы российских избирателей. В 2019 году, когда основатель Царьграда Константин Малофеев, заметив, что ему близки идеи справедливости, на некоторое время вступил в партию Серея Миронова, политолог Евгений Минченко предрекал альянсу примерно 15% всех голосов, поданных на выборах.

В российском обществе сейчас дефицит патриотической риторики, дефицит политиков, способных прямо говорить о необходимости возрождения империи, противостояния её врагам, возвращения утраченных территорий.

Захар Прилепин и его товарищи тоже попытались ответить на этот запрос, но что-то им помешало. Возможно, свою роль сыграла фигура пользующегося сомнительной репутацией спонсора партийного проекта Александра Бабакова. Руководитель Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук 1 ноября 2020 года отметил, что партия Прилепина – на самом деле не его партия. Она "принадлежит Александру Бабакову, избранному 1 февраля 2020-го её первым зампредом, который последовательно прошёлся по всем патриотическим (и не только) партиям – и "Родиной" успел поруководить, и побывать в "Справедливой России", и в "Народном фронте", и в "Единой России" – был зампредом Госдумы, а сейчас сенатор". В Союзе добровольце Донбасса напомнили и о том, что господин Бабаков был замешан в финансировании в Донбассе карателей из украинских "добробатов". Памятны и обвинения в адрес нынешнего спонсора "За правду" в получении в конце прошлого века израильского гражданства.

Лично я думаю, что партия "не потянула" прежде всего идеологически: заявления, с которыми патриоту трудно не согласиться, делались, но политической практики из них практически не следовало. Следовала политическая клоунада. Как несколько дней назад, когда "гвардия" Захара Прилепина собиралась вручить "берлинскому пациенту" какой-то ультиматум по прилёте.

При этом, с точки зрения политической технологии, "За правду" оказывалась неудобной для всей российской политической системы. Она создавала конкуренцию одной из парламентских партий – "Справедливой России", сразу нескольким малым партиям. Она никак не могла претендовать на роль "абсорбента" для несистемной оппозиции – потому что оппозиция в России отвергает патриотизм и левыми речами этому горю не поможешь. Словом, эта партия всем мешала и никому не помогала. И самой себе тоже.

"Конец был немного предсказуем", – как написала когда-то девочка-блогер, посмотрев фильм об адмирале Колчаке. Самостоятельно идти на выборы Захар Прилепин отказывался. Он сделал давеча громокипящее заявление об "атаке на левом фланге", которое простыми словами можно передать так: объединяемся с партией "Патриоты России" и идём на поклон к лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову.

Сергей Миронов получает и теряет: счёт по нулям

По-русски говоря, Прилепин свой проект похоронил.

Технологически принятое решение вроде бы выглядит неглупым: "Справедливая Россия" балансирует на грани "проходного бала" в Госдуму, поддержка ей не повредит, а устранение конкурента слева – поможет. Правда, поможет не сильно: по мнению большинства моих коллег и моему собственному, Прилепин Миронову не принесёт почти ничего: сколько голосов он приведёт за собой, столько от СР и отшатнётся. Потому что "опять Бабаков", потому что "клоуны", потому что "за войну".

При подготовке к парламентским выборам лидеры политических объединений, увы, руководствуются, скорее, прагматическим "а сколько голосов нам это принесёт", нежели принципиальными идеологическими вопросами. И вот как раз прагматически хочется сказать Сергею Миронову: гоните вы этих в шею. Не помогут.

Я в своём мнении не одинок.

Вот известный российский политический консультант Константин Калачёв, комментируя предстоящее объединение для ИА "Реалист", говорит, что оно практически не принесёт дополнительных голосов. По его мнению, в самом лучшем для объединяющихся партий случае можно будет говорить о "прибавке" в 1-2%.

К чему прибавить эти 1-2%? Ещё недавно считалось, что "За правду" может сама по себе сформировать фракцию в будущей Госдуме – то есть набрать не менее 5% голосов, а потолок "Патриотов России" определялся в 3-4% голосов. Теперь вместе с партией Сергея Миронова они претендуют на 5-7%. И это ещё без решения вопроса, кто же в новой партии будет лидером, из кого будет формироваться короткий, по необходимости, список "проходных" кандидатов в депутаты.

Важный вопрос: как будут уживаться лидеры объединённых партий? – замечает политолог Илья Гращенков в своём телеграм-канале. – Можно вспомнить, что когда-то сама "СР" родилась из слияния четырёх партий: тогдашней "Партии Пенсионеров", "Родины" и мироновской "Партии Жизни" и Социалистической партии. Но тогда это было слияние более мощных проектов в наименее рейтинговый, а сейчас – наоборот, слабых вливают к сильным. Как бы ни обстояло дело, а только "СР" имеет реальную региональную структуру, фракцию в парламенте и электоральный рейтинг на уровне необходимых 5%.

"В этом смысле одним из выгодоприобретателей слияния становится партия "Родина", – продолжает рассуждать Гращенков, – которая избавляется от конкурентов в лице Прилепина и таким образом повышает шансы взять 3% для получения госфинансирования. При таких условиях лидер партии Сергей Миронов должен сохранить полный контроль за партийным аппаратом и региональными отделениями. Конечно, ему придётся потесниться в списках и уступить несколько одномандатных округов, но в целом предположение о размытии его "политических акций" в партии путём допэмиссии в лице прилепинцев, похоже, не состоится. Слишком мало времени для внутрипартийных интриг, избирательный цикл в Госдуму-2021 уже стартовал".

Подведём итог.

На практике, из 450 депутатов Государственной Думы объединённая на базе "Справедливой России" партия получит едва ли больше 25 мест – 5-7% по спискам и несколько одномандатников. Это оставит партию, увы, в том же положении, в котором "СР" находится сейчас – четвёртой партией из четырёх парламентских, почти не способной проводить на федеральном уровне собственные инициативы.

Увы, но это также означает, что голос патриотических, консервативных, традиционалистских сил в федеральном парламенте после сентября 2021 года едва ли будет звучать громче, чем в нынешнем созыве.

Пресс-секретарь основателя Царьграда Валерий Рукобратский отметил сегодня, что Константин Малофеев желает удачи новому начинанию – он готов приветствовать любое объединение патриотических сил и считает, что они должны иметь представительство в парламенте.

Однако нельзя не заметить, что способ добиться, чтобы у русских патриотических сил было парламентское представительство, адекватное численности и роли в обществе русского большинства, – не в создании разнообразных коалиций малых партий. Нет, русские патриоты, государственники должны быть во всех фракциях, но прежде всего во фракции большинства. Единственный, по-видимому, способ добиться этого предложен Обществом "Царьград" и его лидером Константином Малофеевым: это анкетирование кандидатов. Определяющее для граждан основы их убеждений. Патриот может быть более "правым" или "левым", но он не может не разделять русских народных ценностей.

Прямо сейчас на нашем сайте продолжается народное голосование за вопросы этой анкеты. Присоединяйтесь.