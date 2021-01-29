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Справедливость судьи потрясла русских, но всё это оказалось лишь шоу: "Хороший троллинг"

29 января 2021, 11:55  •  165 • В мире
Студент юридического колледжа решил оспорить в суде штраф, посчитав его ошибочным. Судья поступил честно и справедливо, чем и потряс русских. Но в комментариях люди разобрались, что к чему. Всё это оказалось лишь шоу. "Хороший троллинг", - восхищённо писали люди.
Парень, стоя перед судьёй, рассказал, что до четырёх часов ночи развозит пиццу, а ещё подрабатывает доставщиком компьютеров. При этом успевает учиться на первом курсе юридического колледжа.
Правда, молодой человек сильно волновался. Но раз уж он так мечтает стать адвокатом и специализироваться на судебном праве, судья решил немного помочь. Он устроил небольшой мастер-класс, научив студента правильно отвечать и выстраивать предложения. При этом человек в мантии не забывал шутить.
Парень объяснил, что штраф в 20 долларов ему выписали за то, что у определённого дома он был припаркован всю ночь, а на самом деле он останавливал машину всего на 10 минут. Судья принял во внимание аргументы и обаятельность студента, отменив штраф.
Справедливость судьи потрясла русских. Но потом кто-то из них припомнил, что процессы с участием судьи видел уже неоднократно.
Не в первый раз встречаю записи процессов под председательством этого судьи. Надо отметить, что он весьма разумный, адекватный, человечный. И с отличным чувством юмора!
- написал в комментариях под роликом, опубликованным на дзен-канале Agenda Play, пользователь Мейхер Мартын.
Некий Ю.Е. сравнил увиденное с телевизионными программами, где детали "преступления", "расследования" и "приговор" прописаны сценаристами. Другими словами, с постановочными шоу, куда приглашают актёров. В пользу своей версии пользователь напомнил, что съёмки в судах США запрещены.
Другие комментаторы сообщили, что разрешение снимать процессы в суде даёт каждый штат в отдельности. Кое-где это разрешено с 2011 года. Но споры о том, постановка это всё или нет, продолжались. Они заставили народ погуглить.
Оказалось, что это действительно шоу, но вовсе не постановочное. Мужчина в мантии на видео - действительно судья. Более того, это главный муниципальный судья в городке Провиденс на Восточном побережье США. Этот человек, Фрэнк Каприо, известен как самый справедливый судья в мире.
Лет 20 назад его младший брат стал снимать всё подряд и сумел договориться о трансляции роликов на телевидении. Так появилось шоу Caught in Providence. В данном случае под словом "шоу" подразумевается просто программа на ТВ в значении "показ", "трансляция". Процессы абсолютно реальны, обмана никакого нет. Только демонстрировать их целиком - долго и скучно, а вот снять, вырезать лучшее, смонтировать и обработать - другое дело.
Хороший троллинг от судьи,
- заметил Евгений Холод.
"Клёвый судья: и потроллил, и мини-мастер-класс дал. А парень в конце должен был ответить "Спасибо, ваша честь", - написала Алиса Мустафина.

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