Справедливость с конфискацией: семьи взяточников предлагают проверить

Имущество ближайших родственников коррупционеров следует конфисковать, если будет доказано, что они обогатились незаконным путем. С таким предложением выступил на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, к этой и другим инициативам справороссов коллеги из Госдумы относятся настороженно, однако при поддержке главы государства ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Антикоррупционное предложение эсеров противоречит конституционным нормам и выглядит популистским, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Более 57 млрд рублей помогли вернуть россиянам центры защиты прав граждан, созданные по инициативе «Справедливой России», рассказал на встрече с главой государства лидер партии Сергей Миронов. По его словам, за пять лет в эти центры обратились более 1,5 млн человек.

Кроме того, Сергей Миронов представил президенту несколько партийных инициатив. Он признался, что были случаи, когда предложения эсеров думские коллеги встречали настороженно, но после того, как глава государства высказывал свое мнение, «дело двигалось с мертвой точки».

— Надеюсь, что по некоторым инициативам будет такая же ситуация, — предположил парламентарий.

— Хорошо, — отреагировал президент.

В развитие идей послания президента Федеральному собранию «эсеры» подготовили законопроект «О народосбережении в Российской Федерации». По словам лидера партии, в документе выделено 14 понятных для населения параметров, по которым предлагается оценивать работу и правительства, и губернаторов.

Еще одна инициатива связана с развитием президентского указа об увеличении пособия для родителей либо опекунов, которые ухаживают за инвалидами детства I группы.

— Но есть жизненные ситуации, когда, например, дети ухаживают за инвалидом детства — родителем, который психически абсолютно здоров, то есть он дееспособен, но физически немощен, — пояснил Сергей Миронов. — И мы хотим распространить эту норму на другие категории, чтобы все получали такое пособие.

Лидер «Справедливой России» также предложил меры по борьбе с коррупцией. Одна из них — предусмотреть возможность конфискации имущества ближайших родственников коррупционеров при условии, что их обогащение произошло незаконным путем. Такая практика существует во многих странах мира — например, в Сингапуре, частично — в США и Китае.

— Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества у нас сейчас есть, но во многих странах следует еще и проверка имущества ближайших родственников, — рассказал парламентарий. — И если нет доказательств, что имущество либо ценности приобретены законным путем, то тоже конфискуется в пользу государства. Иными словами, конфискация имущества не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились.

Борьба с коррупцией нуждается не в радикализации, а в рационализации, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Законопроект о конфискации имущества родственников коррупционеров «Справедливая Россия» вносит не первый раз, напомнил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, документ ранее уже отклонялся профильным комитетом Госдумы и депутатами.

— Логика парламентского большинства понятна: законопроект противоречит конституционным нормам и выглядит популистским, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Кроме того, эту меру можно легко обойти, если записать имущество на подставных лиц, добавил он.