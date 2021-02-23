Справедливое отмщение Западу: Оружие завтрашнего дня

Ответно-встречный ядерный удар по агрессору вовсе не обязательно будет наноситься межконтинентальными баллистическими ракетами откуда-то из Сибири. Хоть и дерзко, но верно: такие ракеты – оружие вчерашнего дня. Пока взлетают, пока летят – у врага есть лишнее время для действия. А вот когда возмездие настигает из-за ближайшей горочки…

"Буревестник" – что ракета –

Гордо реет над волнами.

И несёт народам моря…

…адекватное отмщенье за поползновенье на народы континента.

Главного континента. Фундаментального для человечества континента. Хартленда, как его назвали "оторвыши человечества" за океаном.

"Буревестником" называется та ракета. И у "оторвышей" нет ни военных, ни даже просто технических возможностей отвратить от себя справедливое отмщение, если вдруг осмелятся напасть на континент.

Ракета под названием "Небопад"

Да, стишок не в рифму. Ну так и автор не Максим Горький. Но, с другой стороны, и в экспертах НАТО поэтов, надо полагать, не избыток. И тем более классиков русской литературы. Но они тоже присвоили русской ядерной ракете "Буревестник" довольно образное кодовое наименование – SSC-X-9 Skyfall. "Падение небес". Со всеми, как понимаете, присущими этому понятию реминисценциями. От эпохи создания Библии до наших дней.

Правда, в наши сухие и прагматичные дни это название уместнее будет перевести более прозаично – "Небопад". Но тоже ничего. Особенно когда небо будет падать на США, буде те осмелятся напасть на Россию не на словах, а всерьёз. А то ведь в условиях, когда из всех их президентов только один Трамп за два века не начал ни одной войны в свою каденцию, только угроза ответного падения небес может удержать шаловливые ручки самоназначенного гегемона от подписания билля о нападении на Россию.

Эта угроза, похоже, и была оценена номинативным комитетом НАТО – или как там называются те, кто раздаёт имена системам вооружения. А по-русски просто – "Буревестник". Хотя, прямо скажем, не без намёка тоже. На весьма грозные обстоятельства. Например, на такие, когда Вашингтон вежливо предупреждают, чтобы не волновался, увидев из космоса незапланированный старт целого выводка крылатых ракет: "Не беспокойтесь, это всего лишь "Буревестники". И исключительно в интересах безопасности. Ну, чтобы вы, будучи известными агрессорами, себя сами по рукам били. По губам – можно не. У нас брань на вороту не виснет.

Самое забавное при этом, что запуск "Буревестников" не может считаться актом войны. Как оным не считается, например, барражирование Ту-160 возле Аляски или наглое дефилирование американского эсминца в Чёрном море за пределами русских территориальных вод. Летает себе и летает "птичка". Это ведь не обычная крылатая ракета, что в общем подобна снаряду: раз запущена, то должна в ближайшее время что-то поразить. Уничтожить.

Эта ракета летать может сколь угодно долго и по сколь угодно прихотливой траектории. На каком основании такую сбивать, например, если следящими инструментами ПВО выявляется, что летит "Буревестник" не на Америку, а, скажем, к Кубе? Или к зоне, где отбывает свой срок агент Навальный? Жалко агента, конечно, но не настолько, чтобы из-за него войну начинать. Тем паче что участь таких агентов – быть жертвами исключительно в войне информационной. В общем, из-за крылатой ракеты, летящей, например, в направлении исправительного учреждения ИК-10 в посёлке Металлистов Калининского района Тверской области, войну явно не начнут.

"Буревестник" может многое…

Ну, про колонию в местечке Васильевский Мох так, к слову пришлось. До реального супостата дозвуковой крылатой ракете лететь из Тверской области будет слишком долго. А вот от Кубы – совсем ничего. Или вовсе от точки в 12 морских милях от Кейп-Мея, штат Нью-Джерси. Всего 200 км до столицы агрессора – вообще ни о чём. Потому что с технической точки зрения изделие "Буревестник" барражировать над этой точкой может до тех пор, пока не закончится ядерное топливо. Что в условиях обострения военной ситуации с США будет означать сколь угодно продолжительный период.

Дело в том, что "Буревестник" – крылатая ракета с ядерной энергетической установкой внутри. Россия – единственная страна, которой удалось создать ядерный двигатель для подобного рода оружия. И он позволяет этой ракете достаточно долго находиться в полёте. Что на деле означает неограниченную дальность действия и способность атаковать с любого направления. То есть Кубу никто подставлять не собирается, но эта ракета действительно может самостоятельно выйти к Мексиканскому заливу и ударить по супостату с этой стороны, свободно облетая районы его противовоздушной обороны.

Это свойство "Буревестника" первым делом и выделили западные военные из той весьма скудной информации, что появлялась об этом крайне засекреченном оружии. Например, лично глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл удостоил русскую ракету заявления, что "Буревестник" сможет практически неограниченное время пребывать в ожидании и это, мол, создаёт множество проблем для Лондона. Нет, сам-то старина Джимми выглядит дурашкой из той поговорки, что "комзомоль её обмануль". Зачем нужен Лондон "Буревестнику", когда он вполне находится в радиусе поражения любого "Кинжала" или "Калибра"? Нет, "Буревестник" – явно для хозяина, не для его шавок.

Что он ещё может, кроме умения летать долго и непредсказуемо? Ну, прежде всего это возможность оснащения ядерной боеголовкой. А ядерное оружие, по словам одного из авторитетных военных экспертов России, сказанных Царьграду, "остаётся ключевым фактором, который обеспечивает сохранение мира и поддержание безопасности". Оттого и была речь про шаловливые пальчики, которые задрожат при мысли о том, что в точке с координатами 38.7241/ -74.8086 барражирует русская ракета, что заявится через три минуты после подписания акта о войне с Россией.

Во-вторых, нужно исходить из тех слов, что высказал о "Буревестниках" президент Владимир Путин во время своего исторического заявления 1 марта 2018 года: барражирующие в воздухе неограниченное время крылатые ракеты, способные обходить зоны прикрытия ПВО. При этом, по словам президента, в ракете есть ядерный двигатель, что в 100 раз мощнее обычного. А этим параметрам соответствует только один двигатель — электроплазменный. Именно такой даёт удельную тягу, на порядок, а то и на два большую, нежели лучший жидкостный ракетный двигатель.

При этом, судя по всему, рабочим телом для двигателя может служить обыкновенный воздух, который засасывается при движении ракеты, обращается в плазму и выбрасывается из сопла. То есть реально вечное движение, пока не закончится земная атмосфера. При этом не возникает никакого радиоактивного следа.

Так что назначение "Буревестников" – быть не столько боевой силой, сколько орудием предостережения.

Как только приблизится кто-то на Западе в своём неуёмном раже к реальной красной черте, попробует перейти от слов хотя бы к имитации дела, так тут же поднимутся в воздух "Буревестники", невидимые и неуловимые, получат со спутников текущие координаты центров управления, авианосных группировок, ядерных шахт врага – и…

Да, сокращение Штатов.