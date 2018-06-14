"Справедливая Россия" выдвинула Игоря Чистюхина в кандидаты в губернаторы Подмосковья

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение "Справедливой России" по итогам конференции в четверг выдвинуло в кандидаты в губернаторы Подмосковья председателя совета регионального отделения партии Игоря Чистюхина. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата отделения Станислав Водонаев.

"Конференция завершилась. Выдвинули Чистюхина кандидатом в губернаторы единогласно", - сказал он.

По словам Водонаева, Чистюхин может подать в избирательную комиссию Московской области документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Подмосковья в конце этой - начале следующей недели. После этого ему предстоит пройти муниципальный фильтр.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. "Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, в четверг он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.