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«Справедливая Россия» требует приравнять коррупцию к измене Родине

28 октября 2018, 16:54  •  21 • Политика
Проходит X съезд партии «Справедливая Россия», на котором собравшимся предстоит выбрать руководство фракции. Одним из требований стало приравнивание коррупции к измене Родине.
В воскресенье, 28 октября, проходит X съезд партии «Справедливая Россия», на котором собравшимся предстоит выбрать руководство фракции. Партийцы представили основные тезисы политического видения, а также озвучили требования к правительству. В «Справедливой России» подчеркнули, что не уходят от принципа противопоставления себя решениям кабмина.
В частности, партия требует прогрессивную шкалу налогообложения для физиков, а также пересмотра программы реновации жилья – она «несправедлива, поскольку должна проводиться по всей стране», пока же реализуется только в Москве. Законопроект о всероссийской реновации уже был внесен в Госдуму под кураторством депутата Галины Хованской.
Отдельно объявлено о коррупции, которая, по версии партии, составляет 30 процентов от российского ВВП. «Справедливая Россия» требует приравнять коррупцию к измене Родине.
«Глубокое социальное неравенство приведет к политическому кризису. Нынешнее распределение - безнравственное. Наше правительство считает себя либеральным, делает «тупую вещь»: складывает деньги от нефтяных излишков в национальный фонд».
Деньги, уверены в партии, «проедаются бездарно». При этом обеспечения для инфраструктуры и решения социальных проблем не хватает.
«10 богатейших граждан увеличили свое состояние более чем на 10% за последнее время. Правительство демонстрирует, кому оно служит: крупному спекулятивному капиталу».

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