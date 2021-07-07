|
Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки
07 июля 2021, 01:05 • 43 • Политика
ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге во время сделки по получению закрытой информации от гражданина России. По словам полковника ФСБ в отставке, дипломата, вероятно, "вели" уже некоторое время.
В Санкт-Петербурге задержали консула Эстонии, который, по данным ФСБ, пытался получить закрытую информацию от гражданина России, но был пойман с поличным. Ситуацию для Царьграда прокомментировал бывший руководитель аналитического подразделения "Вымпел", полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.
По его мнению, ничего удивительного в том, что эстонский дипломат ведёт в России определённым образом разведку, на самом деле нет. В общем, дипкорпус является одним из вариантов прикрытия для разведчиков всего мира, отметил специалист.
Другое дело, что в связи с обострением отношений между Россией и Западом на фоне военных учений и перемещений войск у границ, в НАТО крайне интересуются дальнейшими планами русских военных и всеми возможными данными о них.
- объяснил Владимир Клюкин в интервью Царьграду.
Он добавил, что в каждом дипкорпусе существует определённая квота для специалистов тех или иных направлений, в том числе для разведчиков. Но, как правило, все контрразведки мира прекрасно осведомлены о том, какие должности по дипломатическому статусу могут занимать разведчики. И за ними конкретно ведётся наблюдение. Именно так, вероятно, и был пойман эстонский консул.
Подпишитесь на нас
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2021, 14:45
|
05 июля 2021, 07:50
|
03 июля 2021, 04:30
|
06 июля 2021, 04:00
|
02 июля 2021, 01:00
|
03 июля 2021, 22:50
|
02 июля 2021, 20:15