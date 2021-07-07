Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки

ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге во время сделки по получению закрытой информации от гражданина России. По словам полковника ФСБ в отставке, дипломата, вероятно, "вели" уже некоторое время.

В Санкт-Петербурге задержали консула Эстонии, который, по данным ФСБ, пытался получить закрытую информацию от гражданина России, но был пойман с поличным. Ситуацию для Царьграда прокомментировал бывший руководитель аналитического подразделения "Вымпел", полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

По его мнению, ничего удивительного в том, что эстонский дипломат ведёт в России определённым образом разведку, на самом деле нет. В общем, дипкорпус является одним из вариантов прикрытия для разведчиков всего мира, отметил специалист.

Другое дело, что в связи с обострением отношений между Россией и Западом на фоне военных учений и перемещений войск у границ, в НАТО крайне интересуются дальнейшими планами русских военных и всеми возможными данными о них.

А поскольку Эстония является одним из плацдармов НАТО, то, естественно, сотрудники спецслужб и дипкорпуса этой сраны получают задания, сами понимаете от кого, чтобы постараться выяснить подобные вещи. Вот и всё,

- объяснил Владимир Клюкин в интервью Царьграду.

Он добавил, что в каждом дипкорпусе существует определённая квота для специалистов тех или иных направлений, в том числе для разведчиков. Но, как правило, все контрразведки мира прекрасно осведомлены о том, какие должности по дипломатическому статусу могут занимать разведчики. И за ними конкретно ведётся наблюдение. Именно так, вероятно, и был пойман эстонский консул.